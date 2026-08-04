https://crimea.ria.ru/20260804/svyaschennik-nazval-netsenzurnuyu-leksiku-priznakom-nizkogo-intellekta-1158241196.html

Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта

Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта

Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T16:24

2026-08-04T16:24

2026-08-04T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик Петропавловского собора г. Симферополь, протоиерей Иоанн Дроздов.Церковь учит, что истоки сквернословия идут из преисподней для того, чтобы отобрать у человека ту славу, которую даровал ему Бог, и тот путь, благодаря которому он должен приближать себя к Богу, пояснил он.Ранее, отметил протоиерей, мат был атрибутом отдельных групп населения."А теперь это так распространено, что мы даже поражаемся иногда тому, что родители могут разговаривать со своими детьми, используя нецензурную лексику. В транспорте, в общественных местах, в учебных заведениях, студенты, школьники общаются так, как будто ничего, собственно говоря, не происходит. И мы уже начинаем привыкать к тому, что матерная брань становится чуть ли не атрибутом нашего языка", - заметил отец Иоанн.Он подчеркнул, что психиатрия рассматривает нецензурную лексику как тревожный сигнал, если человек регулярно ее употребляет."Надо доносить нашим детям, что мат говорит о состоянии твоего духа. То есть речь — это симптом состояния не только физического, но и прежде всего духовного здоровья", - добавила член крымского отделения РО МОО "Союз православных женщин", доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Ирина Свириденко.В свою очередь председатель РО МОО "Союз православных женщин" в Республике Крым, куратор отделения "Россия без сквернословия" в Республике Крым, психолог Марина Хомич убеждена, что употребление эмоционально насыщенных слов вроде "елки-палки" или "японский городовой" вместо сквернословия означают борьбу человека с матом, шаг к избавлению от нецензурной лексики и позитивное наличие внутреннего стыда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, мнения, россия