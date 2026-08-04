Рейтинг@Mail.ru
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/svyaschennik-nazval-netsenzurnuyu-leksiku-priznakom-nizkogo-intellekta-1158241196.html
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T16:24
2026-08-04T16:24
крым
общество
мнения
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148128675_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_b75c2e600d14a0caa0aa7290eb9d5d41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик Петропавловского собора г. Симферополь, протоиерей Иоанн Дроздов.Церковь учит, что истоки сквернословия идут из преисподней для того, чтобы отобрать у человека ту славу, которую даровал ему Бог, и тот путь, благодаря которому он должен приближать себя к Богу, пояснил он.Ранее, отметил протоиерей, мат был атрибутом отдельных групп населения."А теперь это так распространено, что мы даже поражаемся иногда тому, что родители могут разговаривать со своими детьми, используя нецензурную лексику. В транспорте, в общественных местах, в учебных заведениях, студенты, школьники общаются так, как будто ничего, собственно говоря, не происходит. И мы уже начинаем привыкать к тому, что матерная брань становится чуть ли не атрибутом нашего языка", - заметил отец Иоанн.Он подчеркнул, что психиатрия рассматривает нецензурную лексику как тревожный сигнал, если человек регулярно ее употребляет."Надо доносить нашим детям, что мат говорит о состоянии твоего духа. То есть речь — это симптом состояния не только физического, но и прежде всего духовного здоровья", - добавила член крымского отделения РО МОО "Союз православных женщин", доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Ирина Свириденко.В свою очередь председатель РО МОО "Союз православных женщин" в Республике Крым, куратор отделения "Россия без сквернословия" в Республике Крым, психолог Марина Хомич убеждена, что употребление эмоционально насыщенных слов вроде "елки-палки" или "японский городовой" вместо сквернословия означают борьбу человека с матом, шаг к избавлению от нецензурной лексики и позитивное наличие внутреннего стыда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148128675_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_3560ae4d9d97d4215b3de8a6a063ea6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, мнения, россия
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта

Эксперт заявил об обилии мата как симптоме болезни общества

16:24 04.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик Петропавловского собора г. Симферополь, протоиерей Иоанн Дроздов.
"Слово — это священный дар Бога человеку, то, что отличает человека от всей окружающей природы. Сквернословие не зря так названо. Это гнилые слова — то, что загрязняет человека. И не просто загрязняет, а способно передаваться другим людям и грязнить их. Скверное слово - это скверная мысль. Скверная мысль — это скверное сознание. Скверное сознание — это скверный взгляд на мир", - убежден батюшка.
Церковь учит, что истоки сквернословия идут из преисподней для того, чтобы отобрать у человека ту славу, которую даровал ему Бог, и тот путь, благодаря которому он должен приближать себя к Богу, пояснил он.
Ранее, отметил протоиерей, мат был атрибутом отдельных групп населения.
"А теперь это так распространено, что мы даже поражаемся иногда тому, что родители могут разговаривать со своими детьми, используя нецензурную лексику. В транспорте, в общественных местах, в учебных заведениях, студенты, школьники общаются так, как будто ничего, собственно говоря, не происходит. И мы уже начинаем привыкать к тому, что матерная брань становится чуть ли не атрибутом нашего языка", - заметил отец Иоанн.
Он подчеркнул, что психиатрия рассматривает нецензурную лексику как тревожный сигнал, если человек регулярно ее употребляет.
"Надо доносить нашим детям, что мат говорит о состоянии твоего духа. То есть речь — это симптом состояния не только физического, но и прежде всего духовного здоровья", - добавила член крымского отделения РО МОО "Союз православных женщин", доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Ирина Свириденко.
В свою очередь председатель РО МОО "Союз православных женщин" в Республике Крым, куратор отделения "Россия без сквернословия" в Республике Крым, психолог Марина Хомич убеждена, что употребление эмоционально насыщенных слов вроде "елки-палки" или "японский городовой" вместо сквернословия означают борьбу человека с матом, шаг к избавлению от нецензурной лексики и позитивное наличие внутреннего стыда.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымОбществоМненияРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость
16:47Путин подписал закон об обращении криптовалют в России
16:24Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
16:15В Керчи отменили трехдневное отключение воды
16:07Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь
15:59Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах
15:53На Южном берегу Крыма до ночи будет громко
15:37Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
15:26Что произошло в зоне СВО за сутки
15:10В Крыму изменилось расписание 72 электричек
14:55Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады
14:43Жителям новых регионов упростили регистрацию авто
14:35Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов
14:23ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
14:20Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России
14:10Археологические экспедиции продолжают работу в Крыму
13:56На автозаправках Украины резко подорожало топливо
13:39Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
13:15Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло
13:09Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли
Лента новостейМолния