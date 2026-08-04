https://crimea.ria.ru/20260804/svyaschennik-nazval-netsenzurnuyu-leksiku-priznakom-nizkogo-intellekta-1158241196.html
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T16:24
2026-08-04T16:24
2026-08-04T16:24
крым
общество
мнения
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148128675_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_b75c2e600d14a0caa0aa7290eb9d5d41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик Петропавловского собора г. Симферополь, протоиерей Иоанн Дроздов.Церковь учит, что истоки сквернословия идут из преисподней для того, чтобы отобрать у человека ту славу, которую даровал ему Бог, и тот путь, благодаря которому он должен приближать себя к Богу, пояснил он.Ранее, отметил протоиерей, мат был атрибутом отдельных групп населения."А теперь это так распространено, что мы даже поражаемся иногда тому, что родители могут разговаривать со своими детьми, используя нецензурную лексику. В транспорте, в общественных местах, в учебных заведениях, студенты, школьники общаются так, как будто ничего, собственно говоря, не происходит. И мы уже начинаем привыкать к тому, что матерная брань становится чуть ли не атрибутом нашего языка", - заметил отец Иоанн.Он подчеркнул, что психиатрия рассматривает нецензурную лексику как тревожный сигнал, если человек регулярно ее употребляет."Надо доносить нашим детям, что мат говорит о состоянии твоего духа. То есть речь — это симптом состояния не только физического, но и прежде всего духовного здоровья", - добавила член крымского отделения РО МОО "Союз православных женщин", доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Ирина Свириденко.В свою очередь председатель РО МОО "Союз православных женщин" в Республике Крым, куратор отделения "Россия без сквернословия" в Республике Крым, психолог Марина Хомич убеждена, что употребление эмоционально насыщенных слов вроде "елки-палки" или "японский городовой" вместо сквернословия означают борьбу человека с матом, шаг к избавлению от нецензурной лексики и позитивное наличие внутреннего стыда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148128675_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_3560ae4d9d97d4215b3de8a6a063ea6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, мнения, россия
Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
Эксперт заявил об обилии мата как симптоме болезни общества
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Частое употребление нецензурной и табуированной лексики говорит о слабости интеллекта человека. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил клирик Петропавловского собора г. Симферополь, протоиерей Иоанн Дроздов.
"Слово — это священный дар Бога человеку, то, что отличает человека от всей окружающей природы. Сквернословие не зря так названо. Это гнилые слова — то, что загрязняет человека. И не просто загрязняет, а способно передаваться другим людям и грязнить их. Скверное слово - это скверная мысль. Скверная мысль — это скверное сознание. Скверное сознание — это скверный взгляд на мир", - убежден батюшка.
Церковь учит, что истоки сквернословия идут из преисподней для того, чтобы отобрать у человека ту славу, которую даровал ему Бог, и тот путь, благодаря которому он должен приближать себя к Богу, пояснил он.
Ранее, отметил протоиерей, мат был атрибутом отдельных групп населения.
"А теперь это так распространено, что мы даже поражаемся иногда тому, что родители могут разговаривать со своими детьми, используя нецензурную лексику. В транспорте, в общественных местах, в учебных заведениях, студенты, школьники общаются так, как будто ничего, собственно говоря, не происходит. И мы уже начинаем привыкать к тому, что матерная брань становится чуть ли не атрибутом нашего языка", - заметил отец Иоанн.
Он подчеркнул, что психиатрия рассматривает нецензурную лексику как тревожный сигнал, если человек регулярно ее употребляет.
"Надо доносить нашим детям, что мат говорит о состоянии твоего духа. То есть речь — это симптом состояния не только физического, но и прежде всего духовного здоровья", - добавила член крымского отделения РО МОО "Союз православных женщин", доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Ирина Свириденко.
В свою очередь председатель РО МОО "Союз православных женщин" в Республике Крым, куратор отделения "Россия без сквернословия" в Республике Крым, психолог Марина Хомич убеждена, что употребление эмоционально насыщенных слов вроде "елки-палки" или "японский городовой" вместо сквернословия означают борьбу человека с матом, шаг к избавлению от нецензурной лексики и позитивное наличие внутреннего стыда.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.