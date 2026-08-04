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США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ
США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 04.08.2026
США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ
США ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны РФ на основании американского закона о нераспространении оружия массового... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T06:37
2026-08-04T06:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. США ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны РФ на основании американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии, следует из уведомления Госдепа.В списке указаны:1061-й центр материально-технического обеспечения;Сухопутные войска;Главное ракетно-артиллерийское управление;Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.Также рестрикции ввели против ООО "Гедион Альфа" и ООО "Интернэшнл Инвест Компани".Конкретные обвинения и доказательства не указываются.Ограничительные меры запрещают американским госорганам закупать товары и услуги у указанных структур, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию и выдавать новые экспортные лицензии. Действующие лицензии приостанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, санкции против россии, госдепартамент сша, сша
США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ

США ввели санкции против сухопутных войск РФ и других структур Минобороны России

06:37 04.08.2026
 
© © AP Photo/ Luis M. Alvarez / Перейти в фотобанкЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© © AP Photo/ Luis M. Alvarez
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. США ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны РФ на основании американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии, следует из уведомления Госдепа.
"Двадцать четвертого июля 2026 года правительство США применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, к следующим иностранным лицам", – цитирует сообщение РИА Новости.
В списке указаны:
1061-й центр материально-технического обеспечения;
Сухопутные войска;
Главное ракетно-артиллерийское управление;
Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.
Также рестрикции ввели против ООО "Гедион Альфа" и ООО "Интернэшнл Инвест Компани".
Конкретные обвинения и доказательства не указываются.
Ограничительные меры запрещают американским госорганам закупать товары и услуги у указанных структур, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию и выдавать новые экспортные лицензии. Действующие лицензии приостанавливаются.
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