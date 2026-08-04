https://crimea.ria.ru/20260804/ssha-vveli-sanktsii-protiv-sukhoputnykh-voysk-i-raketno-artilleriyskogo-upravleniya-minoborony-rf-1158220131.html

США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ

США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 04.08.2026

США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ

США ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны РФ на основании американского закона о нераспространении оружия массового... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T06:37

2026-08-04T06:37

2026-08-04T06:37

новости

россия

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

санкции против россии

госдепартамент сша

сша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110454/49/1104544908_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_7ae7bc73439e4c428772c3096de13704.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. США ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны РФ на основании американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии, следует из уведомления Госдепа.В списке указаны:1061-й центр материально-технического обеспечения;Сухопутные войска;Главное ракетно-артиллерийское управление;Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.Также рестрикции ввели против ООО "Гедион Альфа" и ООО "Интернэшнл Инвест Компани".Конкретные обвинения и доказательства не указываются.Ограничительные меры запрещают американским госорганам закупать товары и услуги у указанных структур, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию и выдавать новые экспортные лицензии. Действующие лицензии приостанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, санкции против россии, госдепартамент сша, сша