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Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену
Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену
В Крыму вынесен приговор 45-летнему жителю Феодосии по обвинению в сборе сведений об объектах Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T10:45
2026-08-04T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор 45-летнему жителю Феодосии по обвинению в сборе сведений об объектах Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.В отношении крымчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ).Прокуратура Крыма подчеркнула, что задержанный был противником проведения специальной военной операции. Сбор сведений для украинской стороны - информацию о передвижении разведывательно-ударного вертолета - он совершал в сентябре 2024 года.Суд признал феодосийца виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1,5 года.Ранее сообщалось, что на один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионыЖительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизменуЖитель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, феодосия, госизмена, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым
Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену

Жителя Феодосии приговорили к 16 годам колонии за сбор сведений для украинской стороны

10:45 04.08.2026
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Вадим Жернов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор 45-летнему жителю Феодосии по обвинению в сборе сведений об объектах Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Мужчина посредством мессенджера Telegram инициативно осуществил передачу украинской стороне фотоматериалов, содержащих сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса", – говорится в сообщении.
Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.
В отношении крымчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ).
Прокуратура Крыма подчеркнула, что задержанный был противником проведения специальной военной операции. Сбор сведений для украинской стороны - информацию о передвижении разведывательно-ударного вертолета - он совершал в сентябре 2024 года.
Суд признал феодосийца виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1,5 года.
Ранее сообщалось, что на один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда.
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КрымНовости КрымаФеодосияГосизменаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПрокуратура Республики Крым
 
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