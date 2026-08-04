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Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену

Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену

В Крыму вынесен приговор 45-летнему жителю Феодосии по обвинению в сборе сведений об объектах Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T10:45

2026-08-04T10:45

2026-08-04T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор 45-летнему жителю Феодосии по обвинению в сборе сведений об объектах Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.В отношении крымчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ).Прокуратура Крыма подчеркнула, что задержанный был противником проведения специальной военной операции. Сбор сведений для украинской стороны - информацию о передвижении разведывательно-ударного вертолета - он совершал в сентябре 2024 года.Суд признал феодосийца виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1,5 года.Ранее сообщалось, что на один год дольше предстоит провести в колонии строгого режима осужденному за госизмену крымчанину, попытавшемуся оспорить приговор суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели в ВСУ и готовили диверсантов: в России задержаны украинские шпионыЖительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам за госизменуЖитель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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