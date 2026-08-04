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Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области
Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области
После атаки на склад Wildberries в Ленинградской области начался пожар, сообщили в пресс-службе RWB. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T07:57
2026-08-04T08:07
новости
ленинградская область
wildberries
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После атаки на склад Wildberries в Ленинградской области начался пожар, сообщили в пресс-службе RWB.Отмечается, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно, пострадавших нет.Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, уточнили в пресс-службе.Утром во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отразили атаку украинских беспилотников – уничтожены 17 вражеских дронов, пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, ленинградская область, wildberries , происшествия, пожар
Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области

Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области

07:57 04.08.2026 (обновлено: 08:07 04.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После атаки на склад Wildberries в Ленинградской области начался пожар, сообщили в пресс-службе RWB.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты", – говорится в сообщении официального канала пресс-службы RWB в Telegram.

Отмечается, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно, пострадавших нет.
Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, уточнили в пресс-службе.
Утром во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отразили атаку украинских беспилотников – уничтожены 17 вражеских дронов, пострадал один человек.
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НовостиЛенинградская областьWildberriesПроисшествияПожар
 
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