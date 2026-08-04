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Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь
Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь
Сильные ливни на юге Крыма привели к образованию селевых выносов на трассе Ялта – Севастополь, дорожники очищают проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сильные ливни на юге Крыма привели к образованию селевых выносов на трассе Ялта – Севастополь, дорожники очищают проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, проезд обеспечен, добавили в пресс-службе.На 4 августа в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам следует исключить выход в горно-лесную местность. Водителям важно не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогодыАномальная жара накроет КрымШторм в Крыму: в Симеизе грунт завалил дорогу и придомовые участки
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Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь
На трассе Ялте – Севастополь из-за сильных ливней образовались селевые выносы
16:07 04.08.2026 (обновлено: 16:08 04.08.2026)