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С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС

С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС - РИА Новости Крым, 04.08.2026

С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС

С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T12:45

2026-08-04T12:45

2026-08-04T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.По словам руководителя по развитию бизнеса МАКС Сергея Яценко, бумажные документы больше не нужны – для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере. Сервис открыт для всех граждан России, включая семьи с несовершеннолетними детьми.Ранее сообщалось, что российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС.Также с февраля крымчанам доступны телемедицинские консультации в мессенджере МАКС, сообщал ранее министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС"Гугл" больше не в помощь: где скачать отечественные приложенияКонфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, правительство россии, мессенджеры, отдых, национальный мессенджер макс