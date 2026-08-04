https://crimea.ria.ru/20260804/s-1-sentyabrya-krupnye-oteli-rossii-smogut-zaselyat-gostey-cherez-maks--1158238398.html
С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС
С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС - РИА Новости Крым, 04.08.2026
С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС
С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T12:45
2026-08-04T12:45
2026-08-04T12:46
россия
новости
правительство россии
мессенджеры
отдых
национальный мессенджер макс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/88/1113648850_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_fba3b0b49bc9abe695a72f51c35182e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.По словам руководителя по развитию бизнеса МАКС Сергея Яценко, бумажные документы больше не нужны – для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере. Сервис открыт для всех граждан России, включая семьи с несовершеннолетними детьми.Ранее сообщалось, что российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС.Также с февраля крымчанам доступны телемедицинские консультации в мессенджере МАКС, сообщал ранее министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС"Гугл" больше не в помощь: где скачать отечественные приложенияКонфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/88/1113648850_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_337790896154636c1c8728521646a5b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, правительство россии, мессенджеры, отдых, национальный мессенджер макс
С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС
В России с 1 сентября крупные гостиницы будут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС
12:45 04.08.2026 (обновлено: 12:46 04.08.2026)