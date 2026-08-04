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С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС
С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС - РИА Новости Крым, 04.08.2026
С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС
С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T12:45
2026-08-04T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.По словам руководителя по развитию бизнеса МАКС Сергея Яценко, бумажные документы больше не нужны – для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере. Сервис открыт для всех граждан России, включая семьи с несовершеннолетними детьми.Ранее сообщалось, что российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС.Также с февраля крымчанам доступны телемедицинские консультации в мессенджере МАКС, сообщал ранее министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС"Гугл" больше не в помощь: где скачать отечественные приложенияКонфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
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РИА Новости Крым
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россия, новости, правительство россии, мессенджеры, отдых, национальный мессенджер макс
С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС

В России с 1 сентября крупные гостиницы будут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС

12:45 04.08.2026 (обновлено: 12:46 04.08.2026)
 
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Вывеска пятизвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

"С 1 сентября 2026 года возможность заселения в отели без предъявления бумажных документов с использованием национального мессенджера МАКС появится во всех средствах размещения с более чем 50 номерами", - рассказали в Правительстве.

По словам руководителя по развитию бизнеса МАКС Сергея Яценко, бумажные документы больше не нужны – для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере. Сервис открыт для всех граждан России, включая семьи с несовершеннолетними детьми.
"На сегодняшний день цифровой ID уже технически готовы принимать почти 24 тысяч отелей. Сервис уже доступен в более чем 375 отелях в 56 регионах", - приводит слова Яценко пресс-служба.
Ранее сообщалось, что российские операторы мобильной связи не будут взымать плату с абонентов за пользование мессенджером МАКС.
Также с февраля крымчанам доступны телемедицинские консультации в мессенджере МАКС, сообщал ранее министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.
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