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Российским школам направили обновленный список внеурочных занятий - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Российским школам направили обновленный список внеурочных занятий
Российским школам направили обновленный список внеурочных занятий - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Российским школам направили обновленный список внеурочных занятий
Министерство просвещения России направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026-27 учебный год. Об этом РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T11:22
2026-08-04T11:22
минпросвещения рф
школа
образование в россии
сергей кравцов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Министерство просвещения России направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026-27 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В предлагаемый перечень входят, в частности, "Разговоры о важном" – один час в неделю в 1-11-х классах, "Россия – мои горизонты" – один час в неделю в 6-11-х классах, "Орлята России" – один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2-4-х классах, военные учебные сборы или начальная военная подготовка – 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе.Также представлены курсы: "Финансовая грамотность" – 1 час в неделю со 2-го по 11-й класс, курсы в рамках Концепции исторического просвещения – от 0,5 до 1 часа в неделю со 2-го по 11-й класс, поддержка математического и естественно-научного образования – от 0,5 до 2 часов в неделю с 5-го по 11-й класс, профильное обучение и углубленное изучение предметов от 1 до 2 часов в неделю с 7-го по 11-й класс, а также физическое развитие – 1 час в неделю с 1-го по 11-й класс.Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения – 1 350 часов в начальной школе, 1 700 в основной и 680 в старшей.В министерстве добавили, что содержание курсов сформировано на основе указов президента России Владимира Путина, Комплексного плана по математическому и естественно-научному образованию, Стратегии повышения финансовой грамотности и Концепции исторического просвещения.Ранее сообщалось, что в школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два других.Также замглавы министерства просвещения России Ольга Колударова заявила, что новый предмет "Духовно-нравственная культура России" начнут преподавать в российских школах с января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урокаЕдиный учебник по географии появится в школах РФ в 2028 годуУтверждена программа изучения арабского языка в школах России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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минпросвещения рф, школа, образование в россии, сергей кравцов, новости
Российским школам направили обновленный список внеурочных занятий

Минпросвещения РФ направило российским школам обновленные шаблоны внеурочных курсов

11:22 04.08.2026
 
© Пресс-служба минздрава РКОбучение
Обучение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Министерство просвещения России направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026-27 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В предлагаемый перечень входят, в частности, "Разговоры о важном" – один час в неделю в 1-11-х классах, "Россия – мои горизонты" – один час в неделю в 6-11-х классах, "Орлята России" – один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2-4-х классах, военные учебные сборы или начальная военная подготовка – 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе.
Также представлены курсы: "Финансовая грамотность" – 1 час в неделю со 2-го по 11-й класс, курсы в рамках Концепции исторического просвещения – от 0,5 до 1 часа в неделю со 2-го по 11-й класс, поддержка математического и естественно-научного образования – от 0,5 до 2 часов в неделю с 5-го по 11-й класс, профильное обучение и углубленное изучение предметов от 1 до 2 часов в неделю с 7-го по 11-й класс, а также физическое развитие – 1 час в неделю с 1-го по 11-й класс.
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения – 1 350 часов в начальной школе, 1 700 в основной и 680 в старшей.

"Мы даем школам ориентиры, финальное решение о перечне курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Наша задача – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей", – цитирует министра просвещения России Сергея Кравцова пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что содержание курсов сформировано на основе указов президента России Владимира Путина, Комплексного плана по математическому и естественно-научному образованию, Стратегии повышения финансовой грамотности и Концепции исторического просвещения.
Ранее сообщалось, что в школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два других.
Также замглавы министерства просвещения России Ольга Колударова заявила, что новый предмет "Духовно-нравственная культура России" начнут преподавать в российских школах с января 2027 года.
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Минпросвещения РФШколаОбразование в РоссииСергей КравцовНовости
 
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