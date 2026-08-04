https://crimea.ria.ru/20260804/rossiyskie-sinkhronistki-vyigrali-vtoroe-zoloto-na-chempionate-evropy-1158250502.html

Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы

Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T18:55

2026-08-04T18:55

2026-08-04T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ.Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье - команда Италии (284,6725).Российская команда представила на суд арбитров и зрителей программу под названием "Мулен Руж" с самой высокой заявленной сложностью. Девушки справились с постановкой безупречно и получили от судей наибольший балл, отметили в Олимпийском комитете.Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменок на турнире. 3 августа они взяли первое золото, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире девять медалей.Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260803/rossiyskie-sinkhronistki-zavoevali-zoloto-na-chempionate-evropy-1158213495.html

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спорт, россия, плавание, новости, европа