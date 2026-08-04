https://crimea.ria.ru/20260804/rossiyskie-sinkhronistki-vyigrali-vtoroe-zoloto-na-chempionate-evropy-1158250502.html
Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы
Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы
Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T18:55
2026-08-04T18:55
2026-08-04T18:55
спорт
россия
плавание
новости
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/04/1158250965_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_330de7bcb2f5202669a648fce499a576.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ.Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье - команда Италии (284,6725).Российская команда представила на суд арбитров и зрителей программу под названием "Мулен Руж" с самой высокой заявленной сложностью. Девушки справились с постановкой безупречно и получили от судей наибольший балл, отметили в Олимпийском комитете.Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменок на турнире. 3 августа они взяли первое золото, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире девять медалей.Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260803/rossiyskie-sinkhronistki-zavoevali-zoloto-na-chempionate-evropy-1158213495.html
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/04/1158250965_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_632e279f3a667f735ed5c5ad39edbd1c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, плавание, новости, европа
Российские синхронистки выиграли второе золото на чемпионате Европы
Российские синхронистки выиграли второе золото в технической программе на ЧЕ-2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ.
Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье - команда Италии (284,6725).
"В этом виде программы не было предварительных соревнований, и последовательность выступлений определялась путем жеребьевки. Россиянкам выпал предпоследний, девятый, стартовый номер, а главные соперницы наших русалок – испанки – выступали третьими. Они задали очень высокую планку – 296,4299 балла, к которой никому из команд-участниц не удавалось подобраться даже близко вплоть до выступления россиянок", - говорится в сообщении.
Российская команда представила на суд арбитров и зрителей программу под названием "Мулен Руж" с самой высокой заявленной сложностью. Девушки справились с постановкой безупречно и получили от судей наибольший балл, отметили в Олимпийском комитете.
Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменок на турнире. 3 августа они взяли первое золото, победив в произвольной программе групп. Всего в активе российских спортсменов на турнире девять медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.