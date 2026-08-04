https://crimea.ria.ru/20260804/rossiyskie-banki-ne-dali-ukrast-19-trilliona-rubley-klientov-1158242442.html

Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов

Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов

Российские банки за второй квартал 2026 года отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T14:35

2026-08-04T14:35

2026-08-04T14:35

банк

финансы

финансовая грамотность

центробанк рф

деньги

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал 2026 года отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщили в Банке России.В то же время, по данным регулятора, в апреле-июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале 2026 года. Общая сумма потерь клиентов банков составила около 7,4 миллиарда рублей.Кроме того, во втором квартале до 514,6 миллиона рублей увеличилась доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам. Рост составил 7%.За период с апреля по июнь 2026 года Банк России инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.Ранее сообщалось, что банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомКак мошенники обманывают водителей таксиВ Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, финансы, финансовая грамотность, центробанк рф, деньги, мошенничество