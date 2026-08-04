https://crimea.ria.ru/20260804/rossiyskie-banki-ne-dali-ukrast-19-trilliona-rubley-klientov-1158242442.html
Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов
Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов
Российские банки за второй квартал 2026 года отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T14:35
2026-08-04T14:35
2026-08-04T14:35
банк
финансы
финансовая грамотность
центробанк рф
деньги
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059344_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a9972dbd7b4d9ac93f3069c4c92885b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал 2026 года отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщили в Банке России.В то же время, по данным регулятора, в апреле-июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале 2026 года. Общая сумма потерь клиентов банков составила около 7,4 миллиарда рублей.Кроме того, во втором квартале до 514,6 миллиона рублей увеличилась доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам. Рост составил 7%.За период с апреля по июнь 2026 года Банк России инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.Ранее сообщалось, что банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомКак мошенники обманывают водителей таксиВ Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублей
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059344_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cca8b1d1758750cb6e1e9cf50831c84b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк, финансы, финансовая грамотность, центробанк рф, деньги, мошенничество
Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов
За три месяца банки России отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские банки за второй квартал 2026 года отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщили в Банке России.
"В сравнении с первым кварталом рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%", - говорится в обзоре отчета ЦБ об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств.
В то же время, по данным регулятора, в апреле-июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале 2026 года. Общая сумма потерь клиентов банков составила около 7,4 миллиарда рублей.
"Сохранилась высокая интенсивность атак на юридические лица, в связи с чем доля похищенных у них средств в общем объеме потерь выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее", – говорится в сообщении.
Кроме того, во втором квартале до 514,6 миллиона рублей увеличилась доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам. Рост составил 7%.
За период с апреля по июнь 2026 года Банк России инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.
Ранее сообщалось, что банки и операторы связи в России будут обязаны полностью возмещать
потери клиентов от действий мошенников, если сами не выполнят требования по противодействию аферистам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: