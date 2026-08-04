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Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что
Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для маркетплейсов, сервисов доставок, агрегаторов объявлений и... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T19:00
2026-08-04T19:10
россия
владимир путин (политик)
закон и право
штрафы
маркетплейс
торговля
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для маркетплейсов, сервисов доставок, агрегаторов объявлений и операторов других цифровых платформ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, за неисполнение оператором обязанности обеспечить партнеру возможность размещать информацию на платформе штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.Невыполнение обязанности по проверке информации в карточке товара повлечет за собой штраф от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За ограничение или удаление карточки товара предусмотрен аналогичный штраф.Закон также прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей. Отмечается, что оператор не менее чем за 5 рабочих дней должен предупредить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить возможность запретить скидку. Нарушение порядка и условий снижения цены товаров обойдется оператору в сумму от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц.Штрафы для юрлиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей будут назначаться, если владелец цифровой платформы не разрешил спорные вопросы на своей платформе. Также вводится штраф за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров - до 200 тысяч рублей.Самозанятые и иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, согласно проекту, будут нести ответственность за нарушение таких требований как должностные лица.Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года и также ужесточит ответственность маркетплейсов за качество товара и несоблюдение прав потребителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменитсяОстанутся ли скидки на маркетплейсах – ответ МинпромторгаЗапреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение
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россия, владимир путин (политик), закон и право, штрафы, маркетплейс, торговля, новости
Для операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что

Путин подписал закон об ответственности для маркетплейсов и сервисов доставок

19:00 04.08.2026 (обновлено: 19:10 04.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для маркетплейсов, сервисов доставок, агрегаторов объявлений и операторов других цифровых платформ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, за неисполнение оператором обязанности обеспечить партнеру возможность размещать информацию на платформе штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Невыполнение обязанности по проверке информации в карточке товара повлечет за собой штраф от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За ограничение или удаление карточки товара предусмотрен аналогичный штраф.
Закон также прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей. Отмечается, что оператор не менее чем за 5 рабочих дней должен предупредить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить возможность запретить скидку. Нарушение порядка и условий снижения цены товаров обойдется оператору в сумму от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц.
Штрафы для юрлиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей будут назначаться, если владелец цифровой платформы не разрешил спорные вопросы на своей платформе.
Также вводится штраф за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров - до 200 тысяч рублей.
Самозанятые и иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, согласно проекту, будут нести ответственность за нарушение таких требований как должностные лица.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года и также ужесточит ответственность маркетплейсов за качество товара и несоблюдение прав потребителя.
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РоссияВладимир Путин (политик)Закон и правоШтрафыМаркетплейсТорговляНовости
 
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