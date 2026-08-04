https://crimea.ria.ru/20260804/putin-prodlil-garazhnuyu-amnistiyu-1158249932.html
Путин продлил "гаражную амнистию"
Путин продлил "гаражную амнистию" - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Путин продлил "гаражную амнистию"
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года. Соответствующие изменения внесены в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T18:15
2026-08-04T18:15
2026-08-04T18:15
гаражная амнистия
владимир путин (политик)
закон и право
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/43/1117034323_275:264:1024:685_1920x0_80_0_0_5f4e064ecde6182f3bfa52370c99501f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года. Соответствующие изменения внесены в Земельный Кодекс РФ.21 июля депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продлевается упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в РоссииВ Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/43/1117034323_289:134:1024:685_1920x0_80_0_0_0e55f898b6f862e566984125f61a35b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаражная амнистия, владимир путин (политик), закон и право, новости, россия
Путин продлил "гаражную амнистию"
Путин подписал закон о продлении "гаражной амнистии" еще на 5 лет