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Путин продлил "гаражную амнистию" - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Путин продлил "гаражную амнистию"
Путин продлил "гаражную амнистию" - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Путин продлил "гаражную амнистию"
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года. Соответствующие изменения внесены в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T18:15
2026-08-04T18:15
гаражная амнистия
владимир путин (политик)
закон и право
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года. Соответствующие изменения внесены в Земельный Кодекс РФ.21 июля депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продлевается упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в РоссииВ Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года
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гаражная амнистия, владимир путин (политик), закон и право, новости, россия
Путин продлил "гаражную амнистию"

Путин подписал закон о продлении "гаражной амнистии" еще на 5 лет

18:15 04.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМногоэтажные гаражи в Крыму
Многоэтажные гаражи в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года. Соответствующие изменения внесены в Земельный Кодекс РФ.
"В абзаце первом пункта 2 цифры "2026" заменить цифрами "2031", - сказано в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
21 июля депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продлевается упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами.
В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.
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Гаражная амнистияВладимир Путин (политик)Закон и правоНовостиРоссия
 
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