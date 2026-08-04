https://crimea.ria.ru/20260804/putin-prodlil-garazhnuyu-amnistiyu-1158249932.html

Путин продлил "гаражную амнистию"

Путин продлил "гаражную амнистию" - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Путин продлил "гаражную амнистию"

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года. Соответствующие изменения внесены в... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T18:15

2026-08-04T18:15

2026-08-04T18:15

гаражная амнистия

владимир путин (политик)

закон и право

новости

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/43/1117034323_275:264:1024:685_1920x0_80_0_0_5f4e064ecde6182f3bfa52370c99501f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года. Соответствующие изменения внесены в Земельный Кодекс РФ.21 июля депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продлевается упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в РоссииВ Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаражная амнистия, владимир путин (политик), закон и право, новости, россия