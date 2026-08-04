https://crimea.ria.ru/20260804/putin-podpisal-zakony-ob-ogranichitelnykh-merakh-dlya-relokantov-1158250103.html

Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов

Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T18:42

2026-08-04T18:42

2026-08-04T18:42

релоканты

закон и право

владимир путин (политик)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, закон будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за:При этом в МВД обязаны будут подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания, и что он находится за пределами России. В случае, если это подтверждается, то таким лицам запрещается регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Также замораживаются их денежные средства и имущество, они не смогут заключать сделки по доверенности, использовать электронную подпись. Банки закроют им доступ к своему программному обеспечению для осуществления денежных переводов, не будут им выдавать кредиты и займы.Кроме того, для релокантов вводятся ограничения на управление автомобилями, их регистрацию.Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Данные о человеке внесут в список на сайте ведомства, а предложения о включении в него смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура.Закон вступает в силу со дня его подписания.Государственная Дума 22 июля единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения для релокантов нужно было принимать раньшеВ Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантовГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

релоканты, закон и право, владимир путин (политик), россия, новости