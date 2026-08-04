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Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов
Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T18:42
2026-08-04T18:42
релоканты
закон и право
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, закон будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за:При этом в МВД обязаны будут подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания, и что он находится за пределами России. В случае, если это подтверждается, то таким лицам запрещается регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Также замораживаются их денежные средства и имущество, они не смогут заключать сделки по доверенности, использовать электронную подпись. Банки закроют им доступ к своему программному обеспечению для осуществления денежных переводов, не будут им выдавать кредиты и займы.Кроме того, для релокантов вводятся ограничения на управление автомобилями, их регистрацию.Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Данные о человеке внесут в список на сайте ведомства, а предложения о включении в него смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура.Закон вступает в силу со дня его подписания.Государственная Дума 22 июля единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения для релокантов нужно было принимать раньшеВ Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантовГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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релоканты, закон и право, владимир путин (политик), россия, новости
Путин подписал законы об ограничительных мерах для релокантов

Путин подписал пакет законов о временных ограничениях для осужденных релокантов

18:42 04.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, закон будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за:
  • нарушение порядка деятельности иноагента и невыполнение требований об их устранении;
  • призывы к нарушению территориальной целостности России;
  • дискредитацию армии или действий госорганов;
  • призывы к введению санкций против Российской Федерации;
  • участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.
При этом в МВД обязаны будут подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания, и что он находится за пределами России. В случае, если это подтверждается, то таким лицам запрещается регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Также замораживаются их денежные средства и имущество, они не смогут заключать сделки по доверенности, использовать электронную подпись. Банки закроют им доступ к своему программному обеспечению для осуществления денежных переводов, не будут им выдавать кредиты и займы.
Кроме того, для релокантов вводятся ограничения на управление автомобилями, их регистрацию.
Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Данные о человеке внесут в список на сайте ведомства, а предложения о включении в него смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура.
Закон вступает в силу со дня его подписания.
Государственная Дума 22 июля единогласно приняла во втором и третьем чтениях законы о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов.
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РелокантыЗакон и правоВладимир Путин (политик)РоссияНовости
 
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