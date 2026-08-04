https://crimea.ria.ru/20260804/putin-podpisal-zakon-ob-obraschenii-kriptovalyut-v-rossii-1158247357.html

Путин подписал закон об обращении криптовалют в России

Путин подписал закон об обращении криптовалют в России - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Путин подписал закон об обращении криптовалют в России

Президент России Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", устанавливающий правила обращения криптовалют в стране. Документ... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T16:47

2026-08-04T16:47

2026-08-04T16:47

владимир путин (политик)

россия

криптовалюта

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", устанавливающий правила обращения криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники: биржи, брокеры, управляющие компании, криптообменники и цифровые депозитарии. Последние будут вести деятельность по учету и хранению цифровых валют.Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 млн рублей, включенное в реестр Центробанка. До 1 июля 2027 года допускается работа без включения в реестр.К торгам на бирже допустят криптовалюты, которые соответствуют критериям ЦБ: средняя капитализация свыше 5 трлн рублей и среднедневной объем торгов свыше 1 трлн рублей за два года.Резиденты смогут проводить операции с криптовалютой и за рубежом, но только с использованием иностранных банковских счетов, а также переводить купленную в России криптовалюту за границу через регулируемых посредников. О наличии криптовалюты, которая учитывается за рубежом, нужно будет уведомлять налоговые органы.При этом ЦБ сможет допускать к торгам на срок до полугода криптовалюты, не соответствующие этим условиям.Также законом регламентируется майнинг криптовалюты. Для ряда лиц с непогашенной судимостью вводится запрет на майнинг.Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, криптовалюта, закон и право, новости