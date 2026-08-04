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Путин подписал закон об обращении криптовалют в России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Путин подписал закон об обращении криптовалют в России
Путин подписал закон об обращении криптовалют в России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Путин подписал закон об обращении криптовалют в России
Президент России Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", устанавливающий правила обращения криптовалют в стране. Документ... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T16:47
2026-08-04T16:47
владимир путин (политик)
россия
криптовалюта
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", устанавливающий правила обращения криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники: биржи, брокеры, управляющие компании, криптообменники и цифровые депозитарии. Последние будут вести деятельность по учету и хранению цифровых валют.Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 млн рублей, включенное в реестр Центробанка. До 1 июля 2027 года допускается работа без включения в реестр.К торгам на бирже допустят криптовалюты, которые соответствуют критериям ЦБ: средняя капитализация свыше 5 трлн рублей и среднедневной объем торгов свыше 1 трлн рублей за два года.Резиденты смогут проводить операции с криптовалютой и за рубежом, но только с использованием иностранных банковских счетов, а также переводить купленную в России криптовалюту за границу через регулируемых посредников. О наличии криптовалюты, которая учитывается за рубежом, нужно будет уведомлять налоговые органы.При этом ЦБ сможет допускать к торгам на срок до полугода криптовалюты, не соответствующие этим условиям.Также законом регламентируется майнинг криптовалюты. Для ряда лиц с непогашенной судимостью вводится запрет на майнинг.Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), россия, криптовалюта, закон и право, новости
Путин подписал закон об обращении криптовалют в России

Путин подписал закон о регулировании криптовалют в России

16:47 04.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", устанавливающий правила обращения криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники: биржи, брокеры, управляющие компании, криптообменники и цифровые депозитарии. Последние будут вести деятельность по учету и хранению цифровых валют.
Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 млн рублей, включенное в реестр Центробанка. До 1 июля 2027 года допускается работа без включения в реестр.
Расчеты криптовалютой внутри страны останутся под запретом. "Криптой" нельзя будет оплачивать товары, услуги и работу. Также запрещена реклама таких платежей. Исключение составляют расчеты по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, майнинговое вознаграждение, оплата сетевых комиссий, а также оплата криптовалютой ценных бумаг, других цифровых валют и цифровых прав.
К торгам на бирже допустят криптовалюты, которые соответствуют критериям ЦБ: средняя капитализация свыше 5 трлн рублей и среднедневной объем торгов свыше 1 трлн рублей за два года.
Резиденты смогут проводить операции с криптовалютой и за рубежом, но только с использованием иностранных банковских счетов, а также переводить купленную в России криптовалюту за границу через регулируемых посредников. О наличии криптовалюты, которая учитывается за рубежом, нужно будет уведомлять налоговые органы.
При этом ЦБ сможет допускать к торгам на срок до полугода криптовалюты, не соответствующие этим условиям.
Также законом регламентируется майнинг криптовалюты. Для ряда лиц с непогашенной судимостью вводится запрет на майнинг.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
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Владимир Путин (политик)РоссияКриптовалютаЗакон и правоНовости
 
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