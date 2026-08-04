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Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину

Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Инасио Лулой да Силвой. Главы государств обсудили укрепление двусторонних... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T18:10

2026-08-04T18:10

2026-08-04T18:10

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луис инасиу да силва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Инасио Лулой да Силвой. Главы государств обсудили укрепление двусторонних отношений и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Также лидеры РФ и Бразилии обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины.Главы государств подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов. Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и АзербайджанаПутин поговорил по телефону с ПашиняномПутин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бразилия, новости, политика, в мире, владимир путин (политик), луис инасиу да силва