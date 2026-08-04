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Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину
Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Инасио Лулой да Силвой. Главы государств обсудили укрепление двусторонних... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T18:10
2026-08-04T18:10
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владимир путин (политик)
луис инасиу да силва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Инасио Лулой да Силвой. Главы государств обсудили укрепление двусторонних отношений и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Также лидеры РФ и Бразилии обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины.Главы государств подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов. Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества РФ и АзербайджанаПутин поговорил по телефону с ПашиняномПутин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске
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РИА Новости Крым
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россия, бразилия, новости, политика, в мире, владимир путин (политик), луис инасиу да силва
Путин обсудил с президентом Бразилии двусторонние отношения и Украину

Путин и Лула да Силва обсудили укрепление двусторонних отношений и конфликт на Украине

18:10 04.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Инасио Лулой да Силвой. Главы государств обсудили укрепление двусторонних отношений и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня и других контактов. Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли", - говорится в сообщении.

Также лидеры РФ и Бразилии обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины.
"Владимир Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", - указали в Кремле.
Главы государств подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов. Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия.
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РоссияБразилияНовостиПолитикаВ миреВладимир Путин (политик)Луис Инасиу да Силва
 
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