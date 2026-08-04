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Приставал к детям на игровой площадке: в Симферополе задержан мужчина
Приставал к детям на игровой площадке: в Симферополе задержан мужчина - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Приставал к детям на игровой площадке: в Симферополе задержан мужчина
В Симферополе задержан мужчина для проверки факта противоправных действий в отношении восьмилетних девочек на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:32
2026-08-04T20:32
2026-08-04T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе задержан мужчина для проверки факта противоправных действий в отношении восьмилетних девочек на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Сообщение о том, что неизвестный приставал к детям поступило в полицию 4 августа от местного жителя. На место была направлена следственно-оперативная группа. Мужчину задержали. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки сотрудниками органов внутренних дел действиям задержанного будет дана правовая оценка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за развращение четырех школьниковСевастопольца приговорили к 17 годам за половые преступления против детейВ Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой
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Приставал к детям на игровой площадке: в Симферополе задержан мужчина
В Симферополе мужчина приставал к восьмилетним девочкам на детской площадке
20:32 04.08.2026 (обновлено: 20:33 04.08.2026)