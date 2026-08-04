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Пожар на СТО в Ялте полностью потушили
Пожар на СТО в Ялте полностью потушили - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Пожар на СТО в Ялте полностью потушили
Пожар на станции техобслуживания в Ялте, разгоревшийся в ночь на вторник, полностью потушили. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T08:29
2026-08-04T08:29
2026-08-04T08:34
новости крыма
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автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Пожар на станции техобслуживания в Ялте, разгоревшийся в ночь на вторник, полностью потушили. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Сотрудникам МЧС России удалось спасти 14 автомобилей, восемь авто были уничтожены и еще четыре повреждены огнем. Для борьбы с пожаром были привлечены от МЧС России 34 человека и 11 единиц техники.2 августа в Симферополе загорелся магазин в жилом доме, были эвакуировали 15 человек. Возгорание ликвидировано на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек и семь единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"Грузовик с зерном загорелся под СевастополемПожар в офисном центре Алушты потушили
https://crimea.ria.ru/20260803/zhara-i-silnyy-veter--v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1158192531.html
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Пожар на СТО в Ялте полностью потушили
Пожар на СТО в Ялте полностью ликвидировали
08:29 04.08.2026 (обновлено: 08:34 04.08.2026)