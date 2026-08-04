https://crimea.ria.ru/20260804/posle-atak-vsu-na-dva-regiona-rossii-vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1158224960.html

После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте

После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 04.08.2026

После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте

После атак, совершенных украинскими боевиками 4 августа на объекты в Московской и Ленинградской областях, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T09:33

2026-08-04T09:33

2026-08-04T09:33

ск рф (следственный комитет российской федерации)

атаки всу

московская область

ленинградская область

новости

теракт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47d70617ef23190c0b3f06e7224a4cff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После атак, совершенных украинскими боевиками 4 августа на объекты в Московской и Ленинградской областях, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.ВСУ ударили по складским помещениям в муниципальном округе Чехов Московской области, а также в Тосненском районе Ленинградской области. В результате атак погибли и пострадали люди.Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, подчеркнули в Следственно комитете России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотниковСклад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской областиУдар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро

московская область

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, московская область, ленинградская область, новости, теракт