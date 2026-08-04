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После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте
После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 04.08.2026
После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте
После атак, совершенных украинскими боевиками 4 августа на объекты в Московской и Ленинградской областях, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T09:33
2026-08-04T09:33
ск рф (следственный комитет российской федерации)
атаки всу
московская область
ленинградская область
новости
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После атак, совершенных украинскими боевиками 4 августа на объекты в Московской и Ленинградской областях, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.ВСУ ударили по складским помещениям в муниципальном округе Чехов Московской области, а также в Тосненском районе Ленинградской области. В результате атак погибли и пострадали люди.Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, подчеркнули в Следственно комитете России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотниковСклад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской областиУдар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро
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ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, московская область, ленинградская область, новости, теракт
После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте

Уголовное дело о теракте заведено после атак ВСУ на Московскую и Ленинградскую области

09:33 04.08.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
СК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После атак, совершенных украинскими боевиками 4 августа на объекты в Московской и Ленинградской областях, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
ВСУ ударили по складским помещениям в муниципальном округе Чехов Московской области, а также в Тосненском районе Ленинградской области. В результате атак погибли и пострадали люди.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе складские помещения в Московской и Ленинградской областях", – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, подчеркнули в Следственно комитете России.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Атаки ВСУМосковская областьЛенинградская областьНовостиТеракт
 
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