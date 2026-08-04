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Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел
Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел
После перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем движения транспорта восстанавливается. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С... РИА Новости Крым, 04.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем движения транспорта восстанавливается. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".Ранее на предприятии предупредили о перекрытии дорог в районе сел Штурмовое и Хмельницкое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, транспорт, севэлектроавтотранс
Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел

Движение транспорта под Севастополем восстановили после перекрытия дорог возле двух сел

06:55 04.08.2026 (обновлено: 07:00 04.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем движения транспорта восстанавливается. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".
Ранее на предприятии предупредили о перекрытии дорог в районе сел Штурмовое и Хмельницкое.

"Дороги открыты. Движение восстанавливается", – проинформировали на предприятии в канале на платформе МАКС.

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Новости СевастополяСевастопольТранспортСевэлектроавтотранс
 
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