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Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел
Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел
После перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем движения транспорта восстанавливается. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T06:55
2026-08-04T06:55
2026-08-04T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем движения транспорта восстанавливается. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".Ранее на предприятии предупредили о перекрытии дорог в районе сел Штурмовое и Хмельницкое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, транспорт, севэлектроавтотранс
Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел
Движение транспорта под Севастополем восстановили после перекрытия дорог возле двух сел
06:55 04.08.2026 (обновлено: 07:00 04.08.2026)