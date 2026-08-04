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Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел

Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел

После перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем движения транспорта восстанавливается. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T06:55

2026-08-04T06:55

2026-08-04T07:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. После перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем движения транспорта восстанавливается. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".Ранее на предприятии предупредили о перекрытии дорог в районе сел Штурмовое и Хмельницкое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, транспорт, севэлектроавтотранс