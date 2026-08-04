https://crimea.ria.ru/20260804/pod-sevastopolem-perekryli-dorogi-v-rayone-dvukh-sel-1158220530.html

Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел

Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел

Из-за перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем возможны изменения в графике движения автобусов. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T06:22

2026-08-04T06:22

2026-08-04T06:22

севастополь

новости севастополя

транспорт

севэлектроавтотранс

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Из-за перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем возможны изменения в графике движения автобусов. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".Уточняется, что автобусы № 40, 91, 126, 129 могут следовать с отклонением от графика до 1 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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