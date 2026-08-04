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Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел
Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел
Из-за перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем возможны изменения в графике движения автобусов. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T06:22
2026-08-04T06:22
2026-08-04T06:22
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новости севастополя
транспорт
севэлектроавтотранс
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Из-за перекрытия дорог в районе двух сел под Севастополем возможны изменения в графике движения автобусов. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".Уточняется, что автобусы № 40, 91, 126, 129 могут следовать с отклонением от графика до 1 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел
Под Севастополем перекрыты дороги в районе двух сел