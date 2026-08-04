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Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260804/pervyy-legendarnyy-boy-kutuzova-shumskoe-srazhenie-v-krymu--1148467724.html
Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
4 августа 1774 года у деревни Шумы (ныне село Верхняя Кутузовка) близ Алушты произошло одно из жесточайших сражений в истории русско-турецких войн. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T15:37
2026-08-04T15:37
инфографика
история
михаил кутузов
крым в истории: секреты, факты, фото
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 4 августа 1774 года у деревни Шумы (ныне село Верхняя Кутузовка) близ Алушты произошло одно из жесточайших сражений в истории русско-турецких войн.Бой произошел уже после того, как по итогам проигранной Османской империей войны с Россией был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор. По нему Россия присоединила к своим владениям крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с землями между Днепром и Бугом, Большую и Малую Кабарду (современная республика Кабардино-Балкария), а также установила протекторат над Молдавией и Валахией.Кроме того, Крым и сопредельные области признавались независимыми. Турки не хотели мириться с этим и терять Крым, поэтому в июле 1774 года они высадили на Южном берегу полуострова 30-тысячный десант под командованием паши Гаджи Али-бея.Русские силы насчитывали до 15 тысяч штыков, но они были разбросаны по всей территории Крыма. Командующему войсками князю Василию Долгорукову удалось собрать трехтысячный отряд, выдвинувшийся навстречу неприятелю из Салгирской долины. Отрядом командовал генерал-поручик Алексей Мусин-Пушкин, а одним из семи батальонов – подполковник Михаил Голенищев-Кутузов.Именно в бою под Шумой будущий фельдмаршал Кутузов получил свое знаменитое ранение. Командующий армией князь Долгоруков писал императрице, что Кутузов получил рану "пулею, которая, ударивши его между глазу и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица". Такое ранение считалось смертельным, однако спустя год Михаил Кутузов вернулся в армию. Согласно легенде, именно в этом сражении будущий победитель Наполеона лишился глаза, однако, считают некоторые историки, это не соответствует действительности – его глаз продолжал видеть.Екатерина II, узнав о случившемся с подполковником, наградила его орденом Святого Георгия 4-й степени и деньгами. "Для излечения ран уволить на год к теплым водам", - повелела государыня.В 1788 году при осаде крепости Очаков, Кутузов получил практически аналогичное ранение: пуля пролетела сквозь голову через левый висок и вышла у правого глаза. Однако военачальник не лишился зрения, хотя и немного окосел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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история, михаил кутузов, крым в истории: секреты, факты, фото, россия, инфографика
Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму

252 года Шумскому сражению в Крыму – как Кутузов получил свое легендарное ранение

15:37 04.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. 4 августа 1774 года у деревни Шумы (ныне село Верхняя Кутузовка) близ Алушты произошло одно из жесточайших сражений в истории русско-турецких войн.
Бой произошел уже после того, как по итогам проигранной Османской империей войны с Россией был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор. По нему Россия присоединила к своим владениям крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с землями между Днепром и Бугом, Большую и Малую Кабарду (современная республика Кабардино-Балкария), а также установила протекторат над Молдавией и Валахией.
Кроме того, Крым и сопредельные области признавались независимыми. Турки не хотели мириться с этим и терять Крым, поэтому в июле 1774 года они высадили на Южном берегу полуострова 30-тысячный десант под командованием паши Гаджи Али-бея.
Русские силы насчитывали до 15 тысяч штыков, но они были разбросаны по всей территории Крыма. Командующему войсками князю Василию Долгорукову удалось собрать трехтысячный отряд, выдвинувшийся навстречу неприятелю из Салгирской долины. Отрядом командовал генерал-поручик Алексей Мусин-Пушкин, а одним из семи батальонов – подполковник Михаил Голенищев-Кутузов.
Турки успели возвести укрепления, поэтому иного варианта, кроме штурма, не было. Русским солдатам удалось разгромить 8-тысячный янычарский авангард и обратить противника в бегство. Турки, опасаясь окружения и окончательного разгрома, погрузились на корабли и покинули берега Крыма.
Шумское сражение. ИнфографикаШумское сражение. Инфографика
Именно в бою под Шумой будущий фельдмаршал Кутузов получил свое знаменитое ранение. Командующий армией князь Долгоруков писал императрице, что Кутузов получил рану "пулею, которая, ударивши его между глазу и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица". Такое ранение считалось смертельным, однако спустя год Михаил Кутузов вернулся в армию. Согласно легенде, именно в этом сражении будущий победитель Наполеона лишился глаза, однако, считают некоторые историки, это не соответствует действительности – его глаз продолжал видеть.
Екатерина II, узнав о случившемся с подполковником, наградила его орденом Святого Георгия 4-й степени и деньгами. "Для излечения ран уволить на год к теплым водам", - повелела государыня.
В 1788 году при осаде крепости Очаков, Кутузов получил практически аналогичное ранение: пуля пролетела сквозь голову через левый висок и вышла у правого глаза. Однако военачальник не лишился зрения, хотя и немного окосел.
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ИнфографикаИсторияМихаил КутузовКрым в истории: секреты, факты, фотоРоссия
 
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