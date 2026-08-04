https://crimea.ria.ru/20260804/odin-chelovek-pogib-i-33-raneny-pri-ukrainskoy-atake-na-belgorodskuyu-oblast-1158249134.html

Один человек погиб и 33 ранены при украинской атаке на Белгородскую область

Один человек погиб и 33 ранены при украинской атаке на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Один человек погиб и 33 ранены при украинской атаке на Белгородскую область

За сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 33 человека, в том числе один ребенок, получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T17:59

2026-08-04T17:59

2026-08-04T17:59

белгородская область

атаки всу

обстрелы белгородской области

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 33 человека, в том числе один ребенок, получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.Уточняется, что ребенок был ранен в Валуйском округе, сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Среди пострадавших - пятеро сотрудников МЧС.Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, на сегодняшний день в медицинских учреждениях региона продолжают лечение 140 человек, в том числе 10 детей. В федеральных медицинских центрах в настоящее время проходят лечение 7 жителей области, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ, включая одного ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделюТрагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей вырослоДо 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, атаки всу, обстрелы белгородской области, новости сво, происшествия