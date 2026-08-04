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Один человек погиб и 33 ранены при украинской атаке на Белгородскую область
Один человек погиб и 33 ранены при украинской атаке на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Один человек погиб и 33 ранены при украинской атаке на Белгородскую область
За сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 33 человека, в том числе один ребенок, получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T17:59
2026-08-04T17:59
2026-08-04T17:59
белгородская область
атаки всу
обстрелы белгородской области
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 33 человека, в том числе один ребенок, получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.Уточняется, что ребенок был ранен в Валуйском округе, сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Среди пострадавших - пятеро сотрудников МЧС.Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, на сегодняшний день в медицинских учреждениях региона продолжают лечение 140 человек, в том числе 10 детей. В федеральных медицинских центрах в настоящее время проходят лечение 7 жителей области, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ, включая одного ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделюТрагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей вырослоДо 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников
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белгородская область, атаки всу, обстрелы белгородской области, новости сво, происшествия
Один человек погиб и 33 ранены при украинской атаке на Белгородскую область
В Белгородской области при украинской атаке один человек погиб и 33 получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 33 человека, в том числе один ребенок, получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Ранены 33 человека, в том числе ребенок. Еще один мирный житель погиб... 19 пострадавших после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, остальные госпитализированы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок был ранен в Валуйском округе, сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Среди пострадавших - пятеро сотрудников МЧС.
"В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль - прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников", – рассказали в оперштабе.
Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, на сегодняшний день в медицинских учреждениях региона продолжают лечение 140 человек, в том числе 10 детей. В федеральных медицинских центрах в настоящее время проходят лечение 7 жителей области, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ, включая одного ребенка.
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