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Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы
Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы
Морские терминалы и сухогрузы с грузами военного назначения поражены во вторник днем в портах Украины и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Морские терминалы и сухогрузы с грузами военного назначения поражены во вторник днем в портах Украины и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.В ночь на вторник ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщали в МО РФ. Также нанесены удары еще по четырем судам, использовавшимся в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУВ Нацбанке Украины заявили об остановке экспортаНовый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины
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черное море
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«Герани» поразили семь сухогрузов с товарами для ВСУ
«Герани» поразили семь сухогрузов с товарами для ВСУ
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новости сво, удары по украине, одесса, черное море, николаев, министерство обороны рф, видео
Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Морские терминалы и сухогрузы с грузами военного назначения поражены во вторник днем в портах Украины и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
2026-08-04T17:32
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Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы

Терминалы и сухогрузы поражены в портах Украины и акватории Черного моря

17:32 04.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Морские терминалы и сухогрузы с грузами военного назначения поражены во вторник днем в портах Украины и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены три сухогруза в порту "Николаев", контейнерный терминал с грузами военного назначения и склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним в порту "Черноморск". В акватории Черного моря южнее Одессы – морское судно типа "сухогруз, осуществлявшее доставку грузов военного назначения.
В ночь на вторник ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщали в МО РФ. Также нанесены удары еще по четырем судам, использовавшимся в интересах ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОУдары по УкраинеОдессаЧерное мореНиколаевМинистерство обороны РФ
 
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