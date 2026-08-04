https://crimea.ria.ru/20260804/novyy-udar-po-portam-ukrainy-porazheny-morskie-terminaly-i-sukhogruzy-1158248428.html

Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы

Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Новый удар по портам Украины: поражены морские терминалы и сухогрузы

Морские терминалы и сухогрузы с грузами военного назначения поражены во вторник днем в портах Украины и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T17:32

2026-08-04T17:32

2026-08-04T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Морские терминалы и сухогрузы с грузами военного назначения поражены во вторник днем в портах Украины и акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.В ночь на вторник ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщали в МО РФ. Также нанесены удары еще по четырем судам, использовавшимся в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУВ Нацбанке Украины заявили об остановке экспортаНовый удар возмездия: ВС РФ поразили судно и инфраструктуру в портах Украины

одесса

черное море

николаев

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2026

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«Герани» поразили семь сухогрузов с товарами для ВСУ «Герани» поразили семь сухогрузов с товарами для ВСУ 2026-08-04T17:32 true PT0M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, одесса, черное море, николаев, министерство обороны рф, видео