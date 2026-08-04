https://crimea.ria.ru/20260804/novosti-gelendzhika-chislo-postradavshikh-posle-udara-vsu-vyroslo-do-58-chelovek-1158224775.html

Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек

Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T09:24

2026-08-04T09:24

2026-08-04T09:25

геленджик

краснодарский край

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе ребенок. По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 4о пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую.Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестероСклад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области

геленджик

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу