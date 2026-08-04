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Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек
Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек
Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T09:24
2026-08-04T09:25
геленджик
краснодарский край
новости
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе ребенок. По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 4о пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую.Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестероСклад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области
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геленджик, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу
Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек

Новости Геленджика: число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58

09:24 04.08.2026 (обновлено: 09:25 04.08.2026)
 
© Пресс-служба ФМБАЯлтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России
Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России
© Пресс-служба ФМБА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе ребенок. По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 4о пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую.
"Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска", - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.
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ГеленджикКраснодарский крайНовостиПроисшествияАтаки ВСУ
 
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