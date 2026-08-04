https://crimea.ria.ru/20260804/novosti-gelendzhika-chislo-postradavshikh-posle-udara-vsu-vyroslo-do-58-chelovek-1158224775.html
Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек
Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек
Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T09:24
2026-08-04T09:24
2026-08-04T09:25
геленджик
краснодарский край
новости
происшествия
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151613314_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_670ddf8ac53c931efc7fc7e1d74f7234.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе ребенок. По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 4о пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую.Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Кроме того, еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестероСклад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области
геленджик
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151613314_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cb588916eca897b4a5218671e7854483.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, краснодарский край, новости, происшествия, атаки всу
Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек
Новости Геленджика: число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58
09:24 04.08.2026 (обновлено: 09:25 04.08.2026)