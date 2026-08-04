Рейтинг@Mail.ru
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи" - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/netrezvyy-krymchanin-dvazhdy-obokral-rynok-v-kerchi-i-poteryal-chast-dobychi-1158235929.html
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи" - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"
В Керчи полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии две ночи подряд совершал кражи очков и ювелирных изделий на территории городского рынка. Об РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T11:31
2026-08-04T11:31
кража
керчь
мвд по республике крым
закон и право
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/04/1158235795_39:0:1026:555_1920x0_80_0_0_419eaed322d638d61143bcaf9d205282.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии две ночи подряд совершал кражи очков и ювелирных изделий на территории городского рынка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. В одну из ночей в состоянии алкогольного опьянения он проходил мимо торговых рядов, ножом разрезал брезентовое покрытие палатки с оптикой и похитил оттуда 110 солнцезащитных очков и 54 пары очков для зрения. Общая сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.Но на следующую ночь он снова в нетрезвом состоянии вернулся на тот же рынок и на этот раз проник в ювелирный магазин. Добычей керчанина стали 50 украшений общим весом порядка двух килограммов. Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей.Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправкеКвартиру крымчанки дважды обокрали после пожараВ Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/04/1158235795_162:0:902:555_1920x0_80_0_0_a69f98f658bba3c65187af0ad2584c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кража, керчь, мвд по республике крым, закон и право, новости крыма
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"

В Керчи пьяный мужчина две ночи подряд обворовывал городской рынок на 800 тысяч рублей

11:31 04.08.2026
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи пьяный мужчина две ночи подряд обворовывал городской рынок на 800 тысяч рублей
В Керчи пьяный мужчина две ночи подряд обворовывал городской рынок на 800 тысяч рублей
© МВД по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии две ночи подряд совершал кражи очков и ювелирных изделий на территории городского рынка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. В одну из ночей в состоянии алкогольного опьянения он проходил мимо торговых рядов, ножом разрезал брезентовое покрытие палатки с оптикой и похитил оттуда 110 солнцезащитных очков и 54 пары очков для зрения. Общая сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.
Позже сам злоумышленник рассказал, что на утро он протрезвел, осознал содеянное и вернул владельцу торговой точки все похищенные очки.
Но на следующую ночь он снова в нетрезвом состоянии вернулся на тот же рынок и на этот раз проник в ювелирный магазин. Добычей керчанина стали 50 украшений общим весом порядка двух килограммов. Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей.
По дороге домой фигурант потерял часть ювелирных изделий. Оставшиеся ценности полицейские обнаружили и изъяли в ходе обыска по месту его жительства.
Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
 
КражаКерчьМВД по Республике КрымЗакон и правоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
13:15Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло
13:09Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли
12:55В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятий
12:45С 1 сентября крупные отели России смогут заселять гостей через МАКС
12:28В Гаспре ремонтируют парк "Ясная поляна": как идут работы
12:14Аномальная жара накроет Крым
12:09Бандера и Шухевич признаны в России пособниками нацистской Германии
11:49Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их
11:41Беспилотники поднимут в небо над южным берегом Крыма в рамках учений
11:31Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"
11:22Российским школам направили обновленный список внеурочных занятий
11:05В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие
10:56Где в Крыму купить бензин и дизтопливо 4 августа – карта
10:45Снимал российский вертолет: феодосийцу дали 16 лет за госизмену
10:37Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин
10:25Детсады Ялты возвращаются в штатный режим работы
10:09Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику
09:52Готовили убийство главы нового региона: в Севастополе поймали агентов ГУР
09:4520 районов Керчи останутся без воды на два дня
Лента новостейМолния