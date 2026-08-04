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Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи" - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"
В Керчи полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии две ночи подряд совершал кражи очков и ювелирных изделий на территории городского рынка. Об РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T11:31
2026-08-04T11:31
2026-08-04T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии две ночи подряд совершал кражи очков и ювелирных изделий на территории городского рынка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. В одну из ночей в состоянии алкогольного опьянения он проходил мимо торговых рядов, ножом разрезал брезентовое покрытие палатки с оптикой и похитил оттуда 110 солнцезащитных очков и 54 пары очков для зрения. Общая сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.Но на следующую ночь он снова в нетрезвом состоянии вернулся на тот же рынок и на этот раз проник в ювелирный магазин. Добычей керчанина стали 50 украшений общим весом порядка двух килограммов. Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей.Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправкеКвартиру крымчанки дважды обокрали после пожараВ Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
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кража, керчь, мвд по республике крым, закон и право, новости крыма
Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"
В Керчи пьяный мужчина две ночи подряд обворовывал городской рынок на 800 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии две ночи подряд совершал кражи очков и ювелирных изделий на территории городского рынка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Злоумышленником оказался 48-летний местный житель. В одну из ночей в состоянии алкогольного опьянения он проходил мимо торговых рядов, ножом разрезал брезентовое покрытие палатки с оптикой и похитил оттуда 110 солнцезащитных очков и 54 пары очков для зрения. Общая сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей.
Позже сам злоумышленник рассказал, что на утро он протрезвел, осознал содеянное и вернул владельцу торговой точки все похищенные очки.
Но на следующую ночь он снова в нетрезвом состоянии вернулся на тот же рынок и на этот раз проник в ювелирный магазин. Добычей керчанина стали 50 украшений общим весом порядка двух килограммов. Сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей.
По дороге домой фигурант потерял часть ювелирных изделий. Оставшиеся ценности полицейские обнаружили и изъяли в ходе обыска по месту его жительства.
Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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