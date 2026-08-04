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Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделю
Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделю
За минувшую неделю от атак ВСУ погибли 49 мирных жителей России, среди которых четыре ребенка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T08:52
2026-08-04T08:57
родион мирошник
новости
происшествия
украина
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атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю от атак ВСУ погибли 49 мирных жителей России, среди которых четыре ребенка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Он уточнил, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 6 974 боеприпасов.Наибольшее число пострадавших гражданских лиц из-за атак киевского режима зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Украинские боевики совершили преднамеренные атаки по целям в густонаселенных районах, стремясь нанести максимальный ущерб.После атаки на Керчь погиб 9-летний мальчик, пять мирных жителей получили ранения. Также 10 мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали вследствие удара беспилотника ВФУ по многоквартирному дому в Керчи.29 июля из-за воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненый 9-летний мальчик скончался.Из-за ночной атаки ВСУ на Крым в ночь на 3 августа погибли четверо мирных жителей, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино - 19 раненыхВСУ ударили по предприятию в Белгородской области: ранены 7 человекОт обстрелов ВСУ за неделю пострадали 500 россиян
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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родион мирошник, новости, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделю

От атак ВСУ за неделю погибли 49 мирных граждан России – Мирошник

08:52 04.08.2026 (обновлено: 08:57 04.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За минувшую неделю от атак ВСУ погибли 49 мирных жителей России, среди которых четыре ребенка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За неделю с 27 июля по 2 августа от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе 4 детей", – написал посол в своем канале в МАКС.

Он уточнил, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 6 974 боеприпасов.
Наибольшее число пострадавших гражданских лиц из-за атак киевского режима зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Украинские боевики совершили преднамеренные атаки по целям в густонаселенных районах, стремясь нанести максимальный ущерб.
После атаки на Керчь погиб 9-летний мальчик, пять мирных жителей получили ранения. Также 10 мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали вследствие удара беспилотника ВФУ по многоквартирному дому в Керчи.
29 июля из-за воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненый 9-летний мальчик скончался.
Из-за ночной атаки ВСУ на Крым в ночь на 3 августа погибли четверо мирных жителей, еще двое ранены.
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Родион МирошникНовостиПроисшествияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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