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Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Над Черным морем отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ ударить по семи регионам России. В течение дня над страной сбили 304 беспилотника, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:39
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министерство обороны рф
атаки всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ ударить по семи регионам России. В течение дня над страной сбили 304 беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 88 утра до 20:00 4 августа.ВСУ в ночь и днем во вторник продолжили террористические атаки на регионы РФ. Пять человек погибли и еще десять ранены из-за ударов украинских беспилотников на Подмосковье. В Ленинградской области вражеские дроны били по складам Wildberries – возникли пожары. Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в Луганской Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, атаки всу, безопасность, черное море, пво, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, тульская область, московская область, новости, новости сво
Над Черным морем отработала ПВО

Над Черным морем и семью регионами России за день сбили 304 беспилотника

20:39 04.08.2026 (обновлено: 20:44 04.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ ударить по семи регионам России. В течение дня над страной сбили 304 беспилотника, сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 88 утра до 20:00 4 августа.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
ВСУ в ночь и днем во вторник продолжили террористические атаки на регионы РФ. Пять человек погибли и еще десять ранены из-за ударов украинских беспилотников на Подмосковье. В Ленинградской области вражеские дроны били по складам Wildberries – возникли пожары. Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в Луганской Народной Республике.
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