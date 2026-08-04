https://crimea.ria.ru/20260804/nad-chernym-morem-otrabotala-pvo-1158252759.html

Над Черным морем отработала ПВО

Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Над Черным морем отработала ПВО

Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ ударить по семи регионам России. В течение дня над страной сбили 304 беспилотника, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T20:39

2026-08-04T20:39

2026-08-04T20:44

министерство обороны рф

атаки всу

безопасность

черное море

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калужская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ ударить по семи регионам России. В течение дня над страной сбили 304 беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 88 утра до 20:00 4 августа.ВСУ в ночь и днем во вторник продолжили террористические атаки на регионы РФ. Пять человек погибли и еще десять ранены из-за ударов украинских беспилотников на Подмосковье. В Ленинградской области вражеские дроны били по складам Wildberries – возникли пожары. Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в Луганской Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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