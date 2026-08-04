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Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Над Черным морем отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ ударить по семи регионам России. В течение дня над страной сбили 304 беспилотника, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:39
2026-08-04T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ ударить по семи регионам России. В течение дня над страной сбили 304 беспилотника, сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 88 утра до 20:00 4 августа.ВСУ в ночь и днем во вторник продолжили террористические атаки на регионы РФ. Пять человек погибли и еще десять ранены из-за ударов украинских беспилотников на Подмосковье. В Ленинградской области вражеские дроны били по складам Wildberries – возникли пожары. Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в Луганской Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем и семью регионами России за день сбили 304 беспилотника
20:39 04.08.2026 (обновлено: 20:44 04.08.2026)