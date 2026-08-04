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На Южном берегу Крыма до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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На Южном берегу Крыма до ночи будет громко
На Южном берегу Крыма до ночи будет громко - РИА Новости Крым, 04.08.2026
На Южном берегу Крыма до ночи будет громко
В Большой Ялте во вторник, 4 августа, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Это связано с проведением учений, предупредили в Единой дежурной... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T15:53
2026-08-04T15:53
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учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Большой Ялте во вторник, 4 августа, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Это связано с проведением учений, предупредили в Единой дежурной диспетчерской службе города.Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.Днем во вторник от поселка Форос до мыса Сарыч также проводились учения.Также Евпатории во вторник проходили учения военнослужащих.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине – МИДКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ Развожаева
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РИА Новости Крым
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крым, юбк, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
На Южном берегу Крыма до ночи будет громко

На Южном берегу Крыма 4 августа до ночи будут проходить учения

15:53 04.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытый чемпионат республики Крым по армейской тактической стрельбе из пулемета Калашникова
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Большой Ялте во вторник, 4 августа, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Это связано с проведением учений, предупредили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
"В районе поселка Олива может быть шумно с 15:00 до 16:00. В районе мыса Сарыч может быть шумно с 17:00 до 23:00. Будут проводиться учения", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие.
Днем во вторник от поселка Форос до мыса Сарыч также проводились учения.
Также Евпатории во вторник проходили учения военнослужащих.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымЮБКУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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