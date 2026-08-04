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На автозаправках Украины резко подорожало топливо

На автозаправках Украины резко подорожало топливо - РИА Новости Крым, 04.08.2026

На автозаправках Украины резко подорожало топливо

На Украине резко подорожал бензин на автозаправочных станциях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T13:56

2026-08-04T13:56

2026-08-04T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Украине резко подорожал бензин на автозаправочных станциях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Уточняется, что больше всего подорожал дизель, стоимость которого приблизилась к 96 гривнам (173 рубля) за литр. Стоимость бензина достигла 88,4 гривны (158 рублей). Эксперты ожидают, что цены в ближайшее время могут еще вырасти.Журналисты отметили, что главная проблема заключается в логистике и реализации топлива, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится использовать мобильные заправки. К причинам удорожания топлива также относят последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватку мощностей нефтеперерабатывающих заводов в Европе, из-за чего Киеву стало сложнее приобретать топливо.По информации агентства, сейчас Украина ищет топливо небольшими партиями и ввозит его бензовозами из Румынии. Перебои с горючим, по данным украинских СМИ, могут продлиться до сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в РоссииВ порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливомВ Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ

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украина, новости, азс, топливо, в мире