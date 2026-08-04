Рейтинг@Mail.ru
На автозаправках Украины резко подорожало топливо - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/na-avtozapravkakh-ukrainy-rezko-podorozhalo-toplivo-1158239687.html
На автозаправках Украины резко подорожало топливо
На автозаправках Украины резко подорожало топливо - РИА Новости Крым, 04.08.2026
На автозаправках Украины резко подорожало топливо
На Украине резко подорожал бензин на автозаправочных станциях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T13:56
2026-08-04T13:56
украина
новости
азс
топливо
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Украине резко подорожал бензин на автозаправочных станциях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Уточняется, что больше всего подорожал дизель, стоимость которого приблизилась к 96 гривнам (173 рубля) за литр. Стоимость бензина достигла 88,4 гривны (158 рублей). Эксперты ожидают, что цены в ближайшее время могут еще вырасти.Журналисты отметили, что главная проблема заключается в логистике и реализации топлива, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится использовать мобильные заправки. К причинам удорожания топлива также относят последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватку мощностей нефтеперерабатывающих заводов в Европе, из-за чего Киеву стало сложнее приобретать топливо.По информации агентства, сейчас Украина ищет топливо небольшими партиями и ввозит его бензовозами из Румынии. Перебои с горючим, по данным украинских СМИ, могут продлиться до сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в РоссииВ порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливомВ Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, азс, топливо, в мире
На автозаправках Украины резко подорожало топливо

Цены на топливо на автозаправках Украины резко скакнули по ряду причин

13:56 04.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Украине резко подорожал бензин на автозаправочных станциях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние 10 дней изменились", - говорится в сообщении одного из украинских агентств со ссылкой на данные мониторинга.
Уточняется, что больше всего подорожал дизель, стоимость которого приблизилась к 96 гривнам (173 рубля) за литр. Стоимость бензина достигла 88,4 гривны (158 рублей). Эксперты ожидают, что цены в ближайшее время могут еще вырасти.
Журналисты отметили, что главная проблема заключается в логистике и реализации топлива, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится использовать мобильные заправки. К причинам удорожания топлива также относят последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватку мощностей нефтеперерабатывающих заводов в Европе, из-за чего Киеву стало сложнее приобретать топливо.
По информации агентства, сейчас Украина ищет топливо небольшими партиями и ввозит его бензовозами из Румынии. Перебои с горючим, по данным украинских СМИ, могут продлиться до сентября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России
В порту Одессы ВС РФ разбомбили резервуары с топливом
В Черном море за неделю поражено 31 судно с военными грузами для ВСУ
 
УкраинаНовостиАЗСТопливоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость
16:47Путин подписал закон об обращении криптовалют в России
16:24Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
16:15В Керчи отменили трехдневное отключение воды
16:07Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь
15:59Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах
15:53На Южном берегу Крыма до ночи будет громко
15:37Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
15:26Что произошло в зоне СВО за сутки
15:10В Крыму изменилось расписание 72 электричек
14:55Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады
14:43Жителям новых регионов упростили регистрацию авто
14:35Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов
14:23ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
14:20Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России
14:10Археологические экспедиции продолжают работу в Крыму
13:56На автозаправках Украины резко подорожало топливо
13:39Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
13:15Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло
13:09Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли
Лента новостейМолния