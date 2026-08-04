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Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах
Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах
Мотоциклист получил травму в горах Крыма, потребовалась помощь спасателей МЧС России. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T15:59
2026-08-04T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист получил травму в горах Крыма, потребовалась помощь спасателей МЧС России. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.Мужчина на мотоцикле сорвался с каменистого склона в Бахчисарайском районе, на участке между селом Прохладное и поселком Научный. В результате падения мотоциклист повредил ногу и не смог передвигаться самостоятельно."Сотрудники горной поисково-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым оказали первую помощь мужчине и транспортировали к машине скорой. Всего были задействованы от МЧС России четыре человека и одна единица техники", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены12 туристов, в том числе один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турист застрял на скалах в горах АлуштыВ Крыму спасли двух туристок на горе Папая-КаяВ горах Крыма потерялся автотурист
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах

В Бахчисарайском районе Крыма водитель мотоцикла получил травмы после падения со склона

15:59 04.08.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымМотоциклист сорвался со склона в крымских горах
Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист получил травму в горах Крыма, потребовалась помощь спасателей МЧС России. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.
Мужчина на мотоцикле сорвался с каменистого склона в Бахчисарайском районе, на участке между селом Прохладное и поселком Научный. В результате падения мотоциклист повредил ногу и не смог передвигаться самостоятельно.
"Сотрудники горной поисково-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым оказали первую помощь мужчине и транспортировали к машине скорой. Всего были задействованы от МЧС России четыре человека и одна единица техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены12 туристов, в том числе один ребенок.
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