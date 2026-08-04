https://crimea.ria.ru/20260804/mototsiklist-sorvalsya-so-sklona-v-krymskikh-gorakh-1158246278.html

Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах

Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах

Мотоциклист получил травму в горах Крыма, потребовалась помощь спасателей МЧС России. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T15:59

2026-08-04T15:59

2026-08-04T15:59

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

бахчисарайский район

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/04/1158246166_0:3:1088:615_1920x0_80_0_0_24d85327caef0914f265b998f6e2487e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мотоциклист получил травму в горах Крыма, потребовалась помощь спасателей МЧС России. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.Мужчина на мотоцикле сорвался с каменистого склона в Бахчисарайском районе, на участке между селом Прохладное и поселком Научный. В результате падения мотоциклист повредил ногу и не смог передвигаться самостоятельно."Сотрудники горной поисково-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым оказали первую помощь мужчине и транспортировали к машине скорой. Всего были задействованы от МЧС России четыре человека и одна единица техники", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены12 туристов, в том числе один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турист застрял на скалах в горах АлуштыВ Крыму спасли двух туристок на горе Папая-КаяВ горах Крыма потерялся автотурист

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, бахчисарайский район, происшествия