https://crimea.ria.ru/20260804/mishustin-otsenil-vklad-turizma-v-vvp-rossii-1158241446.html

Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России

Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России

Доля туризма в ВВП России должна увеличиться как минимум до 5% к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T14:20

2026-08-04T14:20

2026-08-04T14:20

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внутренний туризм

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Доля туризма в ВВП России должна увеличиться как минимум до 5% к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.По его словам, за первую половину текущего года туристы совершили более 43 млн поездок по России, из них более 3 млн совершили иностранцы.Также Мишустин напомнил, что граждане 64 государств могут въехать на территорию Российской Федерации по электронной визе. Кроме того, для Китая действует безвизовый режим, что благотворно сказывается на росте числа туристов из этой страны.Также во вторник сообщалось, что российское правительство уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе, и что эта работа продолжится.Ранее правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собойГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииТуризм в Крыму: куда пойти и что посмотреть

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, туризм, правительство россии, внутренний туризм, михаил мишустин