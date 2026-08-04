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Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России
Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России
Доля туризма в ВВП России должна увеличиться как минимум до 5% к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T14:20
2026-08-04T14:20
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новости
туризм
правительство россии
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Доля туризма в ВВП России должна увеличиться как минимум до 5% к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.По его словам, за первую половину текущего года туристы совершили более 43 млн поездок по России, из них более 3 млн совершили иностранцы.Также Мишустин напомнил, что граждане 64 государств могут въехать на территорию Российской Федерации по электронной визе. Кроме того, для Китая действует безвизовый режим, что благотворно сказывается на росте числа туристов из этой страны.Также во вторник сообщалось, что российское правительство уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе, и что эта работа продолжится.Ранее правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собойГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииТуризм в Крыму: куда пойти и что посмотреть
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россия, новости, туризм, правительство россии, внутренний туризм, михаил мишустин
Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России

Вклад туризма в ВВП России к 2030 году должен вырасти до 5% - Мишустин

14:20 04.08.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Доля туризма в ВВП России должна увеличиться как минимум до 5% к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.
"Вклад туризма и индустрии гостеприимства в ВВП увеличивается в течение последних лет. По итогам прошлого года он превысил 3%. <…> И к 2030 году должен достичь не менее 5%", - сказал он на совещании по развитию туризма.
По его словам, за первую половину текущего года туристы совершили более 43 млн поездок по России, из них более 3 млн совершили иностранцы.
Также Мишустин напомнил, что граждане 64 государств могут въехать на территорию Российской Федерации по электронной визе. Кроме того, для Китая действует безвизовый режим, что благотворно сказывается на росте числа туристов из этой страны.
Также во вторник сообщалось, что российское правительство уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе, и что эта работа продолжится.
Ранее правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.
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РоссияНовостиТуризмПравительство РоссииВнутренний туризмМихаил Мишустин
 
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