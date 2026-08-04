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Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России
Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России
Иностранцы с судимостью не смогут получить российское гражданство или право на проживание в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T18:24
2026-08-04T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Иностранцы с судимостью не смогут получить российское гражданство или право на проживание в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Запрет касается любой судимости, независимо от тяжести преступления.Закон разрешает как отказ в выдаче, так и аннулирование ранее выданных разрешительных документов - разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство.Закон также предусматривает двухлетний переходный период для граждан Украины, которые будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО Число выдворенных из России иностранцев выросло в три раза Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов
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владимир путин (политик), россия, мигранты, миграционная политика, закон и право, новости, общество
Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России

Путин подписал закон о запрете на проживание в России мигрантам с судимостью

18:24 04.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Иностранцы с судимостью не смогут получить российское гражданство или право на проживание в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Закон запрещает предоставление российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с российским законодательством.
Запрет касается любой судимости, независимо от тяжести преступления.
Закон разрешает как отказ в выдаче, так и аннулирование ранее выданных разрешительных документов - разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство.

Иностранцы, достигшие 14-летнего возраста, при подаче заявления на получение РВП или ВНЖ должны предоставлять в территориальные органы МВД России справку об отсутствии судимости либо при ее наличии - документ, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранец был осужден.

Закон также предусматривает двухлетний переходный период для граждан Украины, которые будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ.
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Владимир Путин (политик)РоссияМигрантыМиграционная политикаЗакон и правоНовостиОбщество
 
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