https://crimea.ria.ru/20260804/migrantam-s-lyuboy-sudimostyu-zapretili-prozhivat-v-rossii-1158250272.html

Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России

Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России

Иностранцы с судимостью не смогут получить российское гражданство или право на проживание в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T18:24

2026-08-04T18:24

2026-08-04T18:24

владимир путин (политик)

россия

мигранты

миграционная политика

закон и право

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580424_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_86da3a805d57d89453ccab360cf97b13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Иностранцы с судимостью не смогут получить российское гражданство или право на проживание в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Запрет касается любой судимости, независимо от тяжести преступления.Закон разрешает как отказ в выдаче, так и аннулирование ранее выданных разрешительных документов - разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство.Закон также предусматривает двухлетний переходный период для граждан Украины, которые будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО Число выдворенных из России иностранцев выросло в три раза Должны уважать и защищать Россию – из страны выдворено почти 44 тысячи мигрантов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, мигранты, миграционная политика, закон и право, новости, общество