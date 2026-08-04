https://crimea.ria.ru/20260804/kto-stoit-za-migratsionnym-krizisom-v-ispanii--mnenie-1158201622.html

Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение

Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение

Миграционный кризис на юге Европы мог быть организован американцами, заинтересованными в дальнейшем перетекании европейских капиталов в США на фоне... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T13:39

2026-08-04T13:39

2026-08-04T13:39

дмитрий журавлев

мнения

европа

сша

политика

нелегальные мигранты

мигранты

в мире

испания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Миграционный кризис на юге Европы мог быть организован американцами, заинтересованными в дальнейшем перетекании европейских капиталов в США на фоне нестабильности в Старом Свете. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.При этом, как отметил политолог, Европа своим крайне либеральным отношением к мигрантам сама создала себе такие условия."Что это даст? Ослабление Европы. Самое главное, что в конце концов эти мигранты окажутся в Великобритании, потому что там самые большие пособия в Европе. В итоге это ярмо на шее британцев и повиснет", – прогнозирует Журавлев.В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.Ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. 22 страны подписали письмо в Еврокомиссию с требованием ужесточения миграционной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИНа месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФЧисло выдворенных из России иностранцев выросло в три раза

европа

сша

испания

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий журавлев, мнения, европа, сша, политика, нелегальные мигранты, мигранты, в мире, испания