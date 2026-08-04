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Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
Миграционный кризис на юге Европы мог быть организован американцами, заинтересованными в дальнейшем перетекании европейских капиталов в США на фоне... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T13:39
2026-08-04T13:39
дмитрий журавлев
мнения
европа
сша
политика
нелегальные мигранты
мигранты
в мире
испания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Миграционный кризис на юге Европы мог быть организован американцами, заинтересованными в дальнейшем перетекании европейских капиталов в США на фоне нестабильности в Старом Свете. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.При этом, как отметил политолог, Европа своим крайне либеральным отношением к мигрантам сама создала себе такие условия."Что это даст? Ослабление Европы. Самое главное, что в конце концов эти мигранты окажутся в Великобритании, потому что там самые большие пособия в Европе. В итоге это ярмо на шее британцев и повиснет", – прогнозирует Журавлев.В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.Ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. 22 страны подписали письмо в Еврокомиссию с требованием ужесточения миграционной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИНа месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФЧисло выдворенных из России иностранцев выросло в три раза
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РИА Новости Крым
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дмитрий журавлев, мнения, европа, сша, политика, нелегальные мигранты, мигранты, в мире, испания
Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение

Миграционный кризис в Европе мог быть организован американцами – эксперт

13:39 04.08.2026
 
© AP Photo Antonio SempereМигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута
Мигранты перебираются из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo Antonio Sempere
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Миграционный кризис на юге Европы мог быть организован американцами, заинтересованными в дальнейшем перетекании европейских капиталов в США на фоне нестабильности в Старом Свете. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.

"Скорее всего, кризис организован американцами. Им это удобно, потому что миграционный кризис подкашивает Европу, и она перестает быть соперником для США, и европейские капиталы переезжают в Штаты, что уже случалось. Этот нужно подстегнуть, а для этого нужен хаос", – сказал эксперт.

При этом, как отметил политолог, Европа своим крайне либеральным отношением к мигрантам сама создала себе такие условия.
"Что это даст? Ослабление Европы. Самое главное, что в конце концов эти мигранты окажутся в Великобритании, потому что там самые большие пособия в Европе. В итоге это ярмо на шее британцев и повиснет", – прогнозирует Журавлев.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.
Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
Ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. 22 страны подписали письмо в Еврокомиссию с требованием ужесточения миграционной политики.
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Дмитрий ЖуравлевМненияЕвропаСШАПолитикаНелегальные мигрантыМигрантыВ миреИспания
 
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