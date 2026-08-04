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Крымский мост: оперативная обстановка утром 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Крымский мост: оперативная обстановка утром 4 августа
Крымский мост: оперативная обстановка утром 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Крымский мост: оперативная обстановка утром 4 августа
На Крымском мосту во вторник утром нет очередей перед подъездами к досмотровым пунктам. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T06:11
2026-08-04T06:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник утром нет очередей перед подъездами к досмотровым пунктам. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.В течение прошедшей ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив также был свободен.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка утром 4 августа

Крымский мост 4 августа утром свободен для проезда с двух сторон

06:11 04.08.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник утром нет очередей перед подъездами к досмотровым пунктам. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 6 утра.
В течение прошедшей ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив также был свободен.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
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