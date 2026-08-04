https://crimea.ria.ru/20260804/krymskie-shkolniki-otpravyatsya-v-puteshestvie-mechty-1158238837.html

Крымские школьники отправятся в путешествие мечты

Крымские школьники отправятся в путешествие мечты - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Крымские школьники отправятся в путешествие мечты

В Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5–7 классов. Семь ребят из Крыма стали победителями и теперь их ждет... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T21:01

2026-08-04T21:01

2026-08-04T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5–7 классов. Семь ребят из Крыма стали победителями и теперь их ждет "Путешествие мечты", сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.Наградой для ребят станет железнодорожное путешествие через всю страну, а их наставники получат премию по 100 тысяч рублей.По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик, "Большая перемена" помогает школьникам поверить в свои силы и сделать первые шаги к большим достижениям.Ранее школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям.Также министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявил, что в Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых – они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математикеНовый образовательный стандарт для старших классов введут в РоссииВпервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, конкурс, награды, общество