Крымские школьники отправятся в путешествие мечты

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5–7 классов. Семь ребят из Крыма стали победителями и теперь их ждет "Путешествие мечты", сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.Наградой для ребят станет железнодорожное путешествие через всю страну, а их наставники получат премию по 100 тысяч рублей.По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик, "Большая перемена" помогает школьникам поверить в свои силы и сделать первые шаги к большим достижениям.Ранее школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям.Также министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявил, что в Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых – они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математикеНовый образовательный стандарт для старших классов введут в РоссииВпервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5–7 классов. Семь ребят из Крыма стали победителями и теперь их ждет "Путешествие мечты", сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.
"Нашу республику представляли 13 ребят, и семеро из них стали победителями. Поздравляем лучших из лучших: Алену Масловец (Джанкой), Ивана Пашука (Феодосия), Анну Ракшу (Красногвардейский район), Василину Слесаренко (Евпатория), Елизавету Стеценко (Симферополь), Назара Строкова (Симферополь), Марину Трегубову (Керчь)", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Наградой для ребят станет железнодорожное путешествие через всю страну, а их наставники получат премию по 100 тысяч рублей.
По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик, "Большая перемена" помогает школьникам поверить в свои силы и сделать первые шаги к большим достижениям.
Ранее школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям.
Также министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявил, что в Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых – они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.
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