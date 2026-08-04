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Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – эксперт - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – эксперт
Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – эксперт - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – эксперт
Крым на сегодняшний день является визитной карточкой климатических изменений в России, глобальное потепление на полуострове происходит по ряду показателей... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T21:47
2026-08-04T21:47
мнения
игорь вахрушев
климат
глобальное потепление
крым
природа
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день является визитной карточкой климатических изменений в России, глобальное потепление на полуострове происходит по ряду показателей быстрее, чем в среднем в мире. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, в Крыму повышение средней температуры наблюдается уже не одно десятилетие.Такая тенденция, по его словам, характерна не только для Крыма – есть и другие регионы России, особенно северные, например Сибирь, где глобальное потепление тоже происходит интенсивнее и статистические характеристики значительно выше по сравнению с общей картиной в мире, добавил ученый."Это такая визитная карточка стала в климатических изменениях для России. То есть мы опережаем весь мир вот по таким показателям, в том числе и территория Крыма", – отметил он.В целом маркером глобального потепления является увеличение различных экстремальных погодных явлений – это происходит по всему миру, и Крым не исключение, сказал Вахрушев.Поэтому мы все чаще будем сталкиваться с аномальными температурами, засухами и заморозками, а также наблюдать смерчи, которые формируются из-за высокой разницы температур подстилающей поверхности, как правило воды, и воздуха, а также штормы и многое другое, прогнозирует климатолог.Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаВсей картины и того, как будут происходить эти изменения, мы увидеть не можем, добавил он. А потому, до того момента, как климат Южного берега Крыма станет похож на средиземноморский, южную зону Италии или Греции, еще очень далеко, хотя некоторые элементы процесса, ведущего к этому, заметны уже сейчас и начинают усиливаться, отметил климатолог.При этом неизвестно, в каком направлении вообще пойдут изменения некоторое время спустя, заметил Вахрушев. "Потому что очень много моментов в климатических моделях, когда начинают включаться обратные связи и можно получить совершенно обратный эффект", – пояснил он.Эксперт также прокомментировал возможное превращение Крыма из полуострова в остров по причине того, что уровень воды в Черном и Азовском морях поднимется из-за таяния льдов в Мировом океане и Перекопский перешеек может быть затоплен.По словам Вахрушева, это не является фантастическим сценарием, однако в ближайшие столетия он нереален, поскольку соответствующие процессы идут очень медленно. Например, уровень подъема Черного моря за год составляет от миллиметра до полутора, а в очень активные годы – до двух миллиметров, заметил Вахрушев.Преждевременно говорить и о том, что в Крыму в связи глобальным потеплением начнет меняться животный и растительный мир, считает климатолог.Он напомнил, что в Крыму серьезные исследования с накоплением информации о климатических параметрах ведутся не более 100 лет, в некоторых регионах России это чуть больше 120 лет, но для эволюции климата это самая небольшая выборка, а потому, чтобы делать какие-то хотя бы приблизительные прогнозы относительно результатов происходящих процессов, нужно время, по меньшей мере еще полсотни – сотня лет.Правительство России в конце июня утвердило национальный план мероприятий 3-го этапа адаптации к изменениям климата на период до 2030 года. Согласно этому документу, в 2027 и 2028 годах должна быть разработана комплексная схема долгосрочного противодействия наводнениям, а также программы сохранения и воспроизводства природных экосистем (водных, лесных и почвенных ресурсов) и межрегиональный план долгосрочного противодействия процессам опустынивания и ветровой эрозии сельскохозяйственных земель с учетом динамики климатических рисков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше Сколько воды накопили водохранилища Крыма в июне Экстремальная жара угрожает США
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мнения, игорь вахрушев, климат, глобальное потепление, крым, природа, погода
Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – эксперт

Глобальное потепление в Крыму обгоняет мировые показатели – эксперт

21:47 04.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым на сегодняшний день является визитной карточкой климатических изменений в России, глобальное потепление на полуострове происходит по ряду показателей быстрее, чем в среднем в мире. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, в Крыму повышение средней температуры наблюдается уже не одно десятилетие.

"И если сравнивать ее глобально по всему миру, то в Крыму это повышение более значительно и превышает местами средние параметры как минимум на полградуса. А если детально рассматривать статистику и брать XX век, то, возможно, мы даже на один градус опережаем в целом глобальное потепление, о котором сейчас говорят", – сказал спикер.

Такая тенденция, по его словам, характерна не только для Крыма – есть и другие регионы России, особенно северные, например Сибирь, где глобальное потепление тоже происходит интенсивнее и статистические характеристики значительно выше по сравнению с общей картиной в мире, добавил ученый.
"Это такая визитная карточка стала в климатических изменениях для России. То есть мы опережаем весь мир вот по таким показателям, в том числе и территория Крыма", – отметил он.
В целом маркером глобального потепления является увеличение различных экстремальных погодных явлений – это происходит по всему миру, и Крым не исключение, сказал Вахрушев.
Поэтому мы все чаще будем сталкиваться с аномальными температурами, засухами и заморозками, а также наблюдать смерчи, которые формируются из-за высокой разницы температур подстилающей поверхности, как правило воды, и воздуха, а также штормы и многое другое, прогнозирует климатолог.
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года
"Идут серьезные изменения, но мы наблюдаем некий переходный этап. Для населения заметно появление волн жары, выход за допустимые средние температурные показатели и прочее. Но все это будет сказываться позже. Какие-то глобальные изменения крымского климата будут прослежены через 50 – 70 – 100 лет, возможно", – сказал Вахрушев.
Всей картины и того, как будут происходить эти изменения, мы увидеть не можем, добавил он. А потому, до того момента, как климат Южного берега Крыма станет похож на средиземноморский, южную зону Италии или Греции, еще очень далеко, хотя некоторые элементы процесса, ведущего к этому, заметны уже сейчас и начинают усиливаться, отметил климатолог.
При этом неизвестно, в каком направлении вообще пойдут изменения некоторое время спустя, заметил Вахрушев. "Потому что очень много моментов в климатических моделях, когда начинают включаться обратные связи и можно получить совершенно обратный эффект", – пояснил он.
Эксперт также прокомментировал возможное превращение Крыма из полуострова в остров по причине того, что уровень воды в Черном и Азовском морях поднимется из-за таяния льдов в Мировом океане и Перекопский перешеек может быть затоплен.
По словам Вахрушева, это не является фантастическим сценарием, однако в ближайшие столетия он нереален, поскольку соответствующие процессы идут очень медленно. Например, уровень подъема Черного моря за год составляет от миллиметра до полутора, а в очень активные годы – до двух миллиметров, заметил Вахрушев.

"А наш перешеек имеет настолько хорошие высотные отметки, что для того, чтобы его затопить и превратить Крым в остров – тысячи лет понадобятся при данной интенсивности. Это не значит, что эта интенсивность не может снизиться и, наоборот, увеличиться. Но все равно это очень длительные и медленные процессы, и говорить о том, что Крым в ближайшие 30-40 лет станет островом – нет, это практически невозможно", – сказал эксперт.

Преждевременно говорить и о том, что в Крыму в связи глобальным потеплением начнет меняться животный и растительный мир, считает климатолог.
Он напомнил, что в Крыму серьезные исследования с накоплением информации о климатических параметрах ведутся не более 100 лет, в некоторых регионах России это чуть больше 120 лет, но для эволюции климата это самая небольшая выборка, а потому, чтобы делать какие-то хотя бы приблизительные прогнозы относительно результатов происходящих процессов, нужно время, по меньшей мере еще полсотни – сотня лет.
Правительство России в конце июня утвердило национальный план мероприятий 3-го этапа адаптации к изменениям климата на период до 2030 года. Согласно этому документу, в 2027 и 2028 годах должна быть разработана комплексная схема долгосрочного противодействия наводнениям, а также программы сохранения и воспроизводства природных экосистем (водных, лесных и почвенных ресурсов) и межрегиональный план долгосрочного противодействия процессам опустынивания и ветровой эрозии сельскохозяйственных земель с учетом динамики климатических рисков.
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