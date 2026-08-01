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Какой сегодня праздник: 4 августа

Какой сегодня праздник: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Какой сегодня праздник: 4 августа

Во всем мире сегодня празднуют День рождения шампанского и День пива. В этот день в Москве был заложен первый в России каменный храм, а в Лондоне открылся... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T00:00

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2026-08-04T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня празднуют День рождения шампанского и День пива. В этот день в Москве был заложен первый в России каменный храм, а в Лондоне открылся единственный на то время в мире цирк. Еще 4 августа родился король джаза Луи Армстронг.Что празднуют в мире4 августа принято считать Всемирным днем шампанского. По легенде, в этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон, следивший за виноградниками аббатства д'Овиллер, угостил братию игристым вином, которое им пришлось по вкусу. Вклад Периньона в популяризацию напитка называют значительным, поскольку игристость вина в то время считалась недостатком. В честь монаха была названа одна из марок шампанского премиум-класса – Dom Perignon.Те, кто любит напитки подемократичнее, могут отметить День пива, который также выпадает на 4 августа. Кстати, по статистике, в любой момент времени 0,7% всего населения планеты заняты тем, что пьют пиво.Еще в это воскресенье можно отметить День качания на качелях, День печенья с шоколадной крошкой или же поздравить с неофициальным профессиональным праздником знакомых спелеологов. Именины у Марии, Фоки, Михаила, Алексея.Знаменательные событияВ 1326 году в Москве при Иване Калите был заложен первый в России каменный храм. Сегодня на этом месте располагается Успенский собор.В 1777 году в Лондоне сержант-майор Филипп Эстли впервые организовал публичное представление на круглой арене, которое состояло из трюковых номеров группы наездников, которых сам Эстли и обучал. Этот день принято считать датой возникновение первого в мире цирка.В 1783 году в Японии произошло крупнейшее извержение вулкана Асама: столб камней и пепла накрыл 48 населенных пунктов, погибли 1,4 тысячи человек. Извержение также привело к голоду, на всем острове не было урожая в течение пяти лет.Кто родилсяВ 1901 году в Новом Орлеане родился великий американский джазмен Луи Армстронг. С детства был подсобным рабочим, затем начал петь в ансамбле. За стрельбу из пистолета попал в исправительный лагерь-интернат, в котором начал играть в духовом оркестре, после чего и решил стать музыкантом.В 1905 году на свет появился советский композитор, дирижер Борис Александров. Лауреат нескольких советских премий, народный артист СССР. Создал два балета, восемь оперетт, более десятка ораторий. Был автором музыки к известным советским песням. Его балет "Свадьба в Малиновке" был экранизирован в 1967 году и стал признанной классикой советского кинематографа.В 1981 году родилась американская актриса и фотомодель, супруга принца Гарри Меган Маркл. Наиболее известна по роли в телесериале "Форс-мажоры". В ноябре 2016 года стало известно о ее отношениях с британским принцем. В мае 2018 года пара поженилась, благодаря чему Меган получила титул герцогини Сассекской, в январе 2020 года Меган и Гарри заявили, что снимают с себя королевские обязанности, чтобы переехать в Канаду, работать и растить сына.В этот день также родились экс-президент США Барак Обама, российский футболист Евгений Дурнев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Смирнов, советская и российская певица Анастасия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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