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Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году
Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году
Официальное положение о школьной форме, которое действует в конкретном учебном заведении, должно стать главным ориентиром в выборе одежды для ученика. Об этом в РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T19:33
2026-08-04T19:33
надежда анельчук
школа
одежда
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Официальное положение о школьной форме, которое действует в конкретном учебном заведении, должно стать главным ориентиром в выборе одежды для ученика. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук. Одежда, по ее мнению, является самой затратной частью среди приобретаемых товаров перед началом учебного года.Для мальчиков это – классический набор: это брюки, пиджак, жилет. В зависимости от того, какой набор был утвержден непосредственно образовательным учреждением. Для девочек – юбка либо сарафан, или платье с пиджаком, добавила специалист.Школьная форма в Крыму в 2026 году – рекомендации Минобраза Крыма"Часть образовательных учреждений, которые уже имели свои традиции школьной формы еще до введения ГОСТа, могли утвердить свой внешний вид, цвет и фасон школьной формы, поэтому первая рекомендация родителям, особенно родителям будущих первоклассников – ознакомиться с положением о школьной форме, которое действует в том образовательном учреждении, в которое вы планируете идти, чтобы приобрести правильный цвет и правильный фасон", – подчеркнула Надежда Анельчук.Важным критерием в процессе выбора одежды школьнику должно стать качество продукции, так как ребенок в школе находится большую часть дня, около 6 часов, а в некоторых учреждениях даже больше, заметила она."Важны такие свойства ткани, как воздухопроницаемость, то есть способность пропускать воздух, и гигроскопичность – способность поглощать влагу. Если, форма изготовлена из качественных материалов, ребенок не будет перегреваться, потеть, снижены риски различных аллергических реакций и проблем с кожей. Отдавать предпочтение нужно натуральным материалам, особенно той одежды, которая имеет непосредственный контакт с телом ребенка – одежда первого слоя. Не более 55% синтетических материалов рекомендовано для блуз, рубашек", – рассказала собеседница.Любая детская одежда и, в целом, любые товары, предназначенные для детей, должны соответствовать требованиям безопасности, обозначила эксперт.Надежда Анельчук также добавила, что маркировка на форме может быть на вшитых ярлыках либо может прикладываться в упаковке товара. В ней обязательно должны быть сведения на русском языке, информация об изготовителе, о месте изготовления, стране и месте нахождения производства."Независимо от того, является ли товар российского производства или нет, но реализуется на территории Российской Федерации, вся информация должна быть читаема и представлена на русском языке", – обратила внимание спикер.В случае, если маркировка отсутствует, то это повод задуматься или отказаться от приобретения данного товара. "Это – признаки контрафакта, и качество такой продукции гарантировать никто не может. От приобретения такой продукции однозначно рекомендуем отказаться", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьная форма в Крыму в 2026 году – рекомендации Минобраза КрымаШкольная ярмарка в Симферополе: когда и где откроетсяСколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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надежда анельчук, школа, одежда, совет эксперта
Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году

Положение о школьной форме должно стать главным ориентиром выбора для родителей – эксперт

19:33 04.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа товаров для школьников
Продажа товаров для школьников - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Официальное положение о школьной форме, которое действует в конкретном учебном заведении, должно стать главным ориентиром в выборе одежды для ученика. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук. Одежда, по ее мнению, является самой затратной частью среди приобретаемых товаров перед началом учебного года.

"С этого года школьная форма становится обязательной в общеобразовательных учреждениях в Республике Крым. Еще в прошлом году вступил ГОСТ на школьную форму. Определенный переходный период был дан для того, чтобы и учебные заведения, и родители подготовились к ее введению. В большинстве учреждений начиная с первого сентября в этом году школьная форма будет темно-синего цвета как для девочек, так и для мальчиков", – напомнила гостья эфира.

Для мальчиков это – классический набор: это брюки, пиджак, жилет. В зависимости от того, какой набор был утвержден непосредственно образовательным учреждением. Для девочек – юбка либо сарафан, или платье с пиджаком, добавила специалист.
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"Часть образовательных учреждений, которые уже имели свои традиции школьной формы еще до введения ГОСТа, могли утвердить свой внешний вид, цвет и фасон школьной формы, поэтому первая рекомендация родителям, особенно родителям будущих первоклассников – ознакомиться с положением о школьной форме, которое действует в том образовательном учреждении, в которое вы планируете идти, чтобы приобрести правильный цвет и правильный фасон", – подчеркнула Надежда Анельчук.
Важным критерием в процессе выбора одежды школьнику должно стать качество продукции, так как ребенок в школе находится большую часть дня, около 6 часов, а в некоторых учреждениях даже больше, заметила она.
"Важны такие свойства ткани, как воздухопроницаемость, то есть способность пропускать воздух, и гигроскопичность – способность поглощать влагу. Если, форма изготовлена из качественных материалов, ребенок не будет перегреваться, потеть, снижены риски различных аллергических реакций и проблем с кожей. Отдавать предпочтение нужно натуральным материалам, особенно той одежды, которая имеет непосредственный контакт с телом ребенка – одежда первого слоя. Не более 55% синтетических материалов рекомендовано для блуз, рубашек", – рассказала собеседница.
Любая детская одежда и, в целом, любые товары, предназначенные для детей, должны соответствовать требованиям безопасности, обозначила эксперт.
"У нас есть технический регламент 007 о безопасности продукции для детей и подростков. Соответственно, на всю реализуемую продукцию должны быть документы, подтверждающие соответствие. Это либо декларация, либо сертификат соответствия. И потребитель в момент приобретения имеет право с этими документами ознакомиться. Кроме того, нужно внимательно изучить маркировку", – рассказала она.
Надежда Анельчук также добавила, что маркировка на форме может быть на вшитых ярлыках либо может прикладываться в упаковке товара. В ней обязательно должны быть сведения на русском языке, информация об изготовителе, о месте изготовления, стране и месте нахождения производства.
"Независимо от того, является ли товар российского производства или нет, но реализуется на территории Российской Федерации, вся информация должна быть читаема и представлена на русском языке", – обратила внимание спикер.
В случае, если маркировка отсутствует, то это повод задуматься или отказаться от приобретения данного товара. "Это – признаки контрафакта, и качество такой продукции гарантировать никто не может. От приобретения такой продукции однозначно рекомендуем отказаться", – подытожила эксперт.
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Надежда АнельчукШколаОдеждаСовет эксперта
 
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