https://crimea.ria.ru/20260804/kachestvo-i-tsvet--glavnye-kriterii-v-vybore-shkolnoy-formy-v-etom-godu-1158206990.html

Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году

Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году

Официальное положение о школьной форме, которое действует в конкретном учебном заведении, должно стать главным ориентиром в выборе одежды для ученика. Об этом в РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T19:33

2026-08-04T19:33

2026-08-04T19:33

надежда анельчук

школа

одежда

совет эксперта

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148489862_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d402ef3dabf87e5144b3e6be5990bd8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Официальное положение о школьной форме, которое действует в конкретном учебном заведении, должно стать главным ориентиром в выборе одежды для ученика. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты Республики Крым Надежда Анельчук. Одежда, по ее мнению, является самой затратной частью среди приобретаемых товаров перед началом учебного года.Для мальчиков это – классический набор: это брюки, пиджак, жилет. В зависимости от того, какой набор был утвержден непосредственно образовательным учреждением. Для девочек – юбка либо сарафан, или платье с пиджаком, добавила специалист.Школьная форма в Крыму в 2026 году – рекомендации Минобраза Крыма"Часть образовательных учреждений, которые уже имели свои традиции школьной формы еще до введения ГОСТа, могли утвердить свой внешний вид, цвет и фасон школьной формы, поэтому первая рекомендация родителям, особенно родителям будущих первоклассников – ознакомиться с положением о школьной форме, которое действует в том образовательном учреждении, в которое вы планируете идти, чтобы приобрести правильный цвет и правильный фасон", – подчеркнула Надежда Анельчук.Важным критерием в процессе выбора одежды школьнику должно стать качество продукции, так как ребенок в школе находится большую часть дня, около 6 часов, а в некоторых учреждениях даже больше, заметила она."Важны такие свойства ткани, как воздухопроницаемость, то есть способность пропускать воздух, и гигроскопичность – способность поглощать влагу. Если, форма изготовлена из качественных материалов, ребенок не будет перегреваться, потеть, снижены риски различных аллергических реакций и проблем с кожей. Отдавать предпочтение нужно натуральным материалам, особенно той одежды, которая имеет непосредственный контакт с телом ребенка – одежда первого слоя. Не более 55% синтетических материалов рекомендовано для блуз, рубашек", – рассказала собеседница.Любая детская одежда и, в целом, любые товары, предназначенные для детей, должны соответствовать требованиям безопасности, обозначила эксперт.Надежда Анельчук также добавила, что маркировка на форме может быть на вшитых ярлыках либо может прикладываться в упаковке товара. В ней обязательно должны быть сведения на русском языке, информация об изготовителе, о месте изготовления, стране и месте нахождения производства."Независимо от того, является ли товар российского производства или нет, но реализуется на территории Российской Федерации, вся информация должна быть читаема и представлена на русском языке", – обратила внимание спикер.В случае, если маркировка отсутствует, то это повод задуматься или отказаться от приобретения данного товара. "Это – признаки контрафакта, и качество такой продукции гарантировать никто не может. От приобретения такой продукции однозначно рекомендуем отказаться", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьная форма в Крыму в 2026 году – рекомендации Минобраза КрымаШкольная ярмарка в Симферополе: когда и где откроетсяСколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда анельчук, школа, одежда, совет эксперта