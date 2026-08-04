https://crimea.ria.ru/20260804/kabmin-prodolzhit-podderzhku-turisticheskoy-otrasli-kryma--mishustin-1158226788.html

Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин

Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин

Правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T10:37

2026-08-04T10:37

2026-08-04T10:37

туризм в крыму

внутренний туризм

михаил мишустин

правительство россии

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финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.Глава правительства также поблагодарил предпринимателей и жителей полуострова в целом, которые в "трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от приехавших на крымское побережье туристов и оказывали им всяческую помощь".Ранее правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собойГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииСевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, внутренний туризм, михаил мишустин, правительство россии, крым, финансирование