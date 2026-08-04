Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин
Мишустин пообещал продолжить поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОтдых в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.
"Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 млрд 300 млн рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес. Конечно, эту работу будем и дальше продолжать", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
Глава правительства также поблагодарил предпринимателей и жителей полуострова в целом, которые в "трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от приехавших на крымское побережье туристов и оказывали им всяческую помощь".
Ранее правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.
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