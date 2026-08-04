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Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин
Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин
Правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T10:37
2026-08-04T10:37
туризм в крыму
внутренний туризм
михаил мишустин
правительство россии
крым
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.Глава правительства также поблагодарил предпринимателей и жителей полуострова в целом, которые в "трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от приехавших на крымское побережье туристов и оказывали им всяческую помощь".Ранее правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горный поход в Крыму - куда пойти и что взять с собойГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииСевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС
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туризм в крыму, внутренний туризм, михаил мишустин, правительство россии, крым, финансирование
Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин

Мишустин пообещал продолжить поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя

10:37 04.08.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ уже выделило 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Республике Крым и Севастополе, эта работа будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ.
"Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 млрд 300 млн рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес. Конечно, эту работу будем и дальше продолжать", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
Глава правительства также поблагодарил предпринимателей и жителей полуострова в целом, которые в "трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от приехавших на крымское побережье туристов и оказывали им всяческую помощь".
Ранее правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.
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Туризм в КрымуВнутренний туризмМихаил МишустинПравительство РоссииКрымФинансирование
 
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