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Готовили убийство главы нового региона: в Севастополе поймали агентов ГУР

Готовили убийство главы нового региона: в Севастополе поймали агентов ГУР - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Готовили убийство главы нового региона: в Севастополе поймали агентов ГУР

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе двух агентов украинской военной разведки, которые готовили теракт против главы одного из новых регионов России. Об РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T09:52

2026-08-04T09:52

2026-08-04T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе двух агентов украинской военной разведки, которые готовили теракт против главы одного из новых регионов России. Об этом сообщает центр общественных связей УФСБ.По данным ведомства, мужчины, завербованные главным управлением разведки минобороны Украины, собирали разведывательную информацию о подразделениях российской армии в Крыму.В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом, а также самодельную бомбу с массой взрывчатого вещества 800 граммов.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания, отметили в ведомстве.В конце июля в Белгороде был задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области.24 июля в Москве задержана 30-летняя женщина, которая пыталась установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности. Теракт она готовила по заданию спецслужб Украины.22 июля в Санкт-Петербурге силовики задержали агента украинских спецслужб, который пытался пройти в метро с бомбой, замаскированной под GPS-трекер. Взрывчатку он планировал подложить под машину сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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