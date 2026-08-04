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Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T19:11
2026-08-04T19:11
владимир путин (политик)
россия
награды
орден мужества
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара украинского дрона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли Александр Яковлев, а также его водитель. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте.Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийСемь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС
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владимир путин (политик), россия, награды, орден мужества, новости, заэс (запорожская атомная электростанция)
Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества

Путин наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества посмертно

19:11 04.08.2026
 
© ЗАЭСГлавный инженер Запорожской АЭС погиб в результате террористического акта
Главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате террористического акта
© ЗАЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара украинского дрона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Яковлев посмертно награжден орденом Мужества.
15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли Александр Яковлев, а также его водитель. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте.
Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".
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Владимир Путин (политик)РоссияНаградыОрден МужестваНовостиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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