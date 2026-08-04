https://crimea.ria.ru/20260804/glavnyy-inzhener-zaes-yakovlev-posmertno-nagrazhden-ordenom-muzhestva-1158250632.html
Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T19:11
2026-08-04T19:11
2026-08-04T19:11
владимир путин (политик)
россия
награды
орден мужества
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157676512_0:15:968:560_1920x0_80_0_0_cb1ac48c094bd1adbc9f395f8945cb67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара украинского дрона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли Александр Яковлев, а также его водитель. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте.Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийСемь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС
россия
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157676512_102:0:866:573_1920x0_80_0_0_5d8846e14816c01153ca089ce11c0de1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, награды, орден мужества, новости, заэс (запорожская атомная электростанция)
Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
Путин наградил главного инженера ЗАЭС Яковлева орденом Мужества посмертно