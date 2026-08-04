https://crimea.ria.ru/20260804/glavnyy-inzhener-zaes-yakovlev-posmertno-nagrazhden-ordenom-muzhestva-1158250632.html

Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества

Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Главный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T19:11

2026-08-04T19:11

2026-08-04T19:11

владимир путин (политик)

россия

награды

орден мужества

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, погибшего в результате удара украинского дрона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли Александр Яковлев, а также его водитель. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте.Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия ВСУ, заявив, что они представляют собой "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создают серьезную угрозу ядерной безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийСемь человек погибли и 40 ранены в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, награды, орден мужества, новости, заэс (запорожская атомная электростанция)