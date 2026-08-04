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Где в Крыму купить бензин и дизтопливо 4 августа – карта
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо 4 августа – карта - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо 4 августа – карта
Свободная продажа топлива в Крыму открылась во вторник на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, информируют власти. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T10:56
2026-08-04T10:56
2026-08-04T10:56
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась во вторник на автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, информируют власти.Минтопэнерго Крыма в официальном канале на платформе МАКС опубликовало карту АЗС, на которых можно заправить автомобиль.Так, в Симферополе работает 30 АЗС, в Красногвардейском районе – 18, в Евпатории – 13, в Ялте и Феодосии – по 10 АЗС, в Советском – девять, в Керчи и Красноперекопске – по пять, в Щелкино – четыре, в Раздольном – три.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляВ Крыму ФСБ и МВД поймали незаконных торговцев топливомПриведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, азс, бензин, топливо в крыму, топливно-энергетический комплекс, дефицит топлива в крыму
Где в Крыму купить бензин и дизтопливо 4 августа – карта
Опубликована карта мест продажи бензина и ДТ на АЗС в Крыму