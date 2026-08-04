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Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли
Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли
Два человека погибли в результате ударов украинских беспилотников по водовозке и торговому грузовику в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T13:09
2026-08-04T13:09
леонид пасечник
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
атаки всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате ударов украинских беспилотников по водовозке и торговому грузовику в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Кроме того, в Сватово боевики ударили по многоквартирному дому. Тяжелые ранения получила 88-летняя женщина.Еще один удар пришелся по комбайну во время сельскохозяйственных работ в Старобельском муниципальном округе. Пострадал 42-летний водитель, добавил глава ЛНР.Кроме того, в Брянке дрон ударил по автостоянке – ранен водитель такси. В Кременной от удара БПЛА пострадал 40-летний мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделюУдар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике
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РИА Новости Крым
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), лисичанск, атаки всу, новости сво, происшествия
Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли

Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в ЛНР

13:09 04.08.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВ Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
В Лисичанске ВСУ атаковали дронами коммунальную технику
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате ударов украинских беспилотников по водовозке и торговому грузовику в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Неонацисты в Лисичанске ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан во время раздачи воды жителям. Погибла 75-летняя женщина, водитель получил ранения. На автодороге между Новопсковом и Белокуракино атакован гражданский грузовик торгового предприятия. Погиб 41-летний водитель", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Кроме того, в Сватово боевики ударили по многоквартирному дому. Тяжелые ранения получила 88-летняя женщина.
Еще один удар пришелся по комбайну во время сельскохозяйственных работ в Старобельском муниципальном округе. Пострадал 42-летний водитель, добавил глава ЛНР.
Кроме того, в Брянке дрон ударил по автостоянке – ранен водитель такси. В Кременной от удара БПЛА пострадал 40-летний мужчина.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная Республика (ЛНР)ЛисичанскАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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