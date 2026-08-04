https://crimea.ria.ru/20260804/drony-udarili-po-vodovozke-i-gruzoviku-v-lnr--dva-cheloveka-pogibli-1158240069.html

Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли

Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли

Два человека погибли в результате ударов украинских беспилотников по водовозке и торговому грузовику в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T13:09

2026-08-04T13:09

2026-08-04T13:09

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

лисичанск

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате ударов украинских беспилотников по водовозке и торговому грузовику в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Кроме того, в Сватово боевики ударили по многоквартирному дому. Тяжелые ранения получила 88-летняя женщина.Еще один удар пришелся по комбайну во время сельскохозяйственных работ в Старобельском муниципальном округе. Пострадал 42-летний водитель, добавил глава ЛНР.Кроме того, в Брянке дрон ударил по автостоянке – ранен водитель такси. В Кременной от удара БПЛА пострадал 40-летний мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделюУдар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), лисичанск, атаки всу, новости сво, происшествия