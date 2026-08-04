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До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников
До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 04.08.2026
До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников
Число пострадавших в подмосковном Чехове в результате атаки дронов ВСУ увеличилось до 10 человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T09:04
2026-08-04T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в подмосковном Чехове в результате атаки дронов ВСУ увеличилось до 10 человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Утром во вторник Воробьев сообщил, что пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье.По его информации, шестеро из пострадавших доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации.Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии, уточнил Воробьев.У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 320 украинских дронов.Также в ночь на вторник ВСУ атаковали Ленинградскую область. После атаки на склад Wildberries начался пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской областиВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС
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московская область, андрей воробьев, атаки всу, новости сво, происшествия
До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников
В подмосковном Чехове число пострадавши после атаки беспилотников выросло до 10
09:04 04.08.2026 (обновлено: 09:14 04.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в подмосковном Чехове в результате атаки дронов ВСУ увеличилось до 10 человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Утром во вторник Воробьев сообщил, что пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье.
"По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек", - написал Воробьев в своем канале в МАКС.
По его информации, шестеро из пострадавших доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации.
Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии, уточнил Воробьев.
У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.
Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали
320 украинских дронов.
Также в ночь на вторник ВСУ атаковали
Ленинградскую область. После атаки на склад Wildberries начался пожар
.
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