https://crimea.ria.ru/20260804/do-10-vyroslo-chislo-postradavshikh-v-chekhove-posle-ataki-bespilotnikov--1158224420.html

До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников

До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 04.08.2026

До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников

Число пострадавших в подмосковном Чехове в результате атаки дронов ВСУ увеличилось до 10 человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T09:04

2026-08-04T09:04

2026-08-04T09:14

московская область

андрей воробьев

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в подмосковном Чехове в результате атаки дронов ВСУ увеличилось до 10 человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Утром во вторник Воробьев сообщил, что пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье.По его информации, шестеро из пострадавших доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации.Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии, уточнил Воробьев.У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 320 украинских дронов.Также в ночь на вторник ВСУ атаковали Ленинградскую область. После атаки на склад Wildberries начался пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской областиВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС

московская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, андрей воробьев, атаки всу, новости сво, происшествия