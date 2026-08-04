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Детсады Ялты возвращаются в штатный режим работы

Детсады Ялты возвращаются в штатный режим работы - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Детсады Ялты возвращаются в штатный режим работы

В Ялте детские сады поэтапно переходят на полный рабочий день. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Ренард Кутковский. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T10:25

2026-08-04T10:25

2026-08-04T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Ялте детские сады поэтапно переходят на полный рабочий день. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Ренард Кутковский.По информации Кутковского, остальные детсады Ялты работают в режиме сокращенного рабочего дня в две смены: с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.Ранее сообщалось, что с 3 августа детские сады в городе Саки возвращаются в штатный режим работы– с горячими обедами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном годуКонтракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениямиВ Крыму назвали главные условия для повышения рождаемости

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2026

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