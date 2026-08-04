https://crimea.ria.ru/20260804/chto-proizoshlo-v-zone-svo-za-sutki-1158243682.html
Что произошло в зоне СВО за сутки
Что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Что произошло в зоне СВО за сутки
За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и уничтожила 1435 боевиков ВСУ. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T15:26
2026-08-04T15:26
2026-08-04T15:26
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и уничтожила 1435 боевиков ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали бригады и отряды ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Киев потерял 275 солдат, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери Киева составили свыше 210 военнослужащих и 21 автомобиль.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разгромили формирования и бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику врага в Донецкой Народной Республике Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военных, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили полки и бригады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады беспилотных систем и горно-штурмовой бригады ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Уничтожено 35 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной разведки.Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФНад регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотниковАрмия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Что произошло в зоне СВО за сутки
Новости СВО - за сутки вооруженные формирования Украины потеряли 1435 солдат
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции и уничтожила 1435 боевиков ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали бригады и отряды ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Киев потерял 275 солдат, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери Киева составили свыше 210 военнослужащих и 21 автомобиль.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разгромили формирования и бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику врага в Донецкой Народной Республике Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военных, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили полки и бригады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады беспилотных систем и горно-штурмовой бригады ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Уничтожено 35 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной разведки.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ взяли
под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области.
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