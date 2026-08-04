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Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло
Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло
Число детей, погибших при ударе ВСУ по селу под Геленджиком, выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T13:15
2026-08-04T13:36
новости
геленджик
краснодарский край
мария львова-белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Число детей, погибших при ударе ВСУ по селу под Геленджиком, выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она добавила, что один ребенок прооперирован, двое других сейчас обследуются из-за осколочных ранений.Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 40 пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую. Утром во вторник стало известно, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек.На базе МЦУ Геленджика организована горячая линия. По номеру +7(86141) 3-19-29 родственники и близкие тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и до сих пор не вышел на связь, могут уточнить информацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погиблиНазвано число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделюУдар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро
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РИА Новости Крым
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новости, геленджик, краснодарский край, мария львова-белова, атаки всу, дети, новости сво
Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло

Трагедия в Геленджике – число погибших при ударе ВСУ детей выросло до четырех

13:15 04.08.2026 (обновлено: 13:36 04.08.2026)
 
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Больница - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Число детей, погибших при ударе ВСУ по селу под Геленджиком, выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В настоящий момент у нас есть данные по четырем погибшим детям. Трое детей находятся в больнице Краснодарского края", – рассказала омбудсмен журналистам.

Она добавила, что один ребенок прооперирован, двое других сейчас обследуются из-за осколочных ранений.
Накануне из-за падения беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.
По состоянию на вечер 3 августа сообщалось о 40 пострадавших. По данным ФМБА России, 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую. Утром во вторник стало известно, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек.
На базе МЦУ Геленджика организована горячая линия. По номеру +7(86141) 3-19-29 родственники и близкие тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и до сих пор не вышел на связь, могут уточнить информацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиГеленджикКраснодарский крайМария Львова-БеловаАтаки ВСУдетиНовости СВО
 
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