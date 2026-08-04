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Беспилотники поднимут в небо над южным берегом Крыма в рамках учений
Беспилотники поднимут в небо над южным берегом Крыма в рамках учений - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Беспилотники поднимут в небо над южным берегом Крыма в рамках учений
Днем во вторник, 4 августа, на южном берегу Крыма будут слышны громкие звуки в связи с проведением учений. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T11:41
2026-08-04T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Днем во вторник, 4 августа, на южном берегу Крыма будут слышны громкие звуки в связи с проведением учений. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.Жителей и гостей Ялты просят сохранять спокойствие.Ранее сообщалось, что во вторник в Евпатории пройдут учения военнослужащих. Может быть громко с 11:00 до 15:00.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
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РИА Новости Крым
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новости крыма, форос, юбк, безопасность республики крым и севастополя, учения
Беспилотники поднимут в небо над южным берегом Крыма в рамках учений
Над Южным берегом Крыма поднимут в небо беспилотники в рамках учений