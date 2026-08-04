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Бандера и Шухевич признаны в России пособниками нацистской Германии

Бандера и Шухевич признаны в России пособниками нацистской Германии - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Бандера и Шухевич признаны в России пособниками нацистской Германии

Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других идеологов украинского национализма пособниками нацистской Германии в преступлениях против... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T12:09

2026-08-04T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других идеологов украинского национализма пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.Решение было принято по иску Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что надзорное ведомство просило установить имеющий юридическое значение факт: Степан и Василий Бандеры, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько являлись пособниками нацистской Германии в военных преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в заявлении речь шла об Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.Среди злодеяний вышеуказанных лиц - Львовский погром, Бабий Яр, Катынь, Волынская резня, преступления против евреев, партизан и жителей Беларуси."Это форма экстремизма, она направлена против нашей страны со стороны сопредельного государства", - сообщил делегат Генпрокуратуры.Представитель российского Военно-исторического общества в свою очередь отметил, что исторический процесс продолжается, поэтому произошедшему нужна правовая оценка. В Украине переписывается история, прославляются военные преступники, а прямые наследники ОУН* существуют и поныне, подчеркнул он.В конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.1 июля Верховная рада Украины одобрила проект закона о создании так называемого "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, в частности, признанная в России экстремистской и запрещенная в РФ Украинская повстанческая армия*.*запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главаря ОУН* Бандеру могут перезахоронить на УкраинеНа Украине хотят закрыть дом-музей Булгакова в Киеве и заменить другимЛенин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, реабилитация нацизма, нацизм, россия, история, новости