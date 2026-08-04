https://crimea.ria.ru/20260804/arkheologicheskie-ekspeditsii-prodolzhayut-rabotu-v-krymu-1158200003.html

Археологические экспедиции продолжают работу в Крыму

Археологические экспедиции продолжают работу в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Археологические экспедиции продолжают работу в Крыму

Несмотря на то, что количество археологических экспедиций сократилось в Крыму из-за кризиса, все запланированные ранее раскопки на территории полуострова... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T14:10

2026-08-04T14:10

2026-08-04T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что количество археологических экспедиций сократилось в Крыму из-за кризиса, все запланированные ранее раскопки на территории полуострова продолжаются. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По информации спикера, сейчас на полуострове работает шесть археологических экспедиций."В этом году удалось провести работы в Херсонесе. Это была экспедиция, которой руководил сотрудник нашего института Сергей Ушаков. Администрация заповедника сумела обеспечить безопасность работ, поэтому они прошли успешно", – рассказал Вадим Майко.Директор института археологии Крыма также поделился, что удалось открыть новые помещения городской застройки самого Херсонеса, исследовать базилику Крузе – одного из выдающихся христианских памятников. По его словам, там были получены интересные результаты и находки, которые еще предстоит обработать ученым.Удалось провести и масштабные раскопки могильника Опушки в Симферопольском районе, также рассказал собеседник."Это совместная экспедиция с Крымским федеральным университетом и благотворительным фондом "Наследие тысячелетия". Ее возглавляют наша сотрудница Анастасия Стоянова и известный крымский археолог Юрий Храпунов, представляющий Крымский федеральный университет. Экспедиция работает и сейчас, сделано очень много, в этом году раскрыта большая площадь. Сейчас в работе находится минимум три склепа – погребальные сооружения",– рассказал специалист.Помимо этого, дополнил он, на прошлой неделе закончила работу совместная экспедиция с государственным Эрмитажем и Инженерно-педагогическим университетом в Солхате, в Старом Крыму под руководством известного крымского исследователя Эмиля Сейдалиева и одного из старейших археологов, работающих на полуострове от государственного Эрмитажа, Марка Крамаровского."Интересное открытие, связанное с изучением христианского некрополя возле церкви Святой Анны. Это христианское население Солхата, которое жило в городе в Золотоордынское время", – рассказал археолог.По его словам, удается также проводить раскопки и на Керченском полуострове."Возле поселка Яковенково продолжается изучение Кыз-Аульского Некрополя. Интереснейший позднеантичный погребальный памятник. Там работает экспедиция под руководством Дениса Бейлина и Павла Гецко в содружестве с Институтом археологии Российской Академии наук. У нас это совместная Южно-Боспорская экспедиция, ее возглавляет со стороны Институт археологии РАН Ирина Рукавишникова. Экспедиция тоже работает и там интересные результаты", – сказал ученый.Помимо этого, добавил он, в ближайшее время продолжит раскопки экспедиция Александра Супренкова на городище Сююрташ."Наши коллеги из Московского Педагогического государственного университета, одна из старейших экспедиций под руководством Николая Винокурова, продолжают раскопки городища Артезиан. А тульские коллеги во главе с Виктором Зубаревым и Сергеем Ярцем, также продолжают копать поселение Белинское и потихонечку изучают оборонительную систему Узунларского вала", – поделился специалист.По информации собеседника, экспедиции в этом году будут работать дольше обычного."Обычно большая часть экспедиций, где основу составляют студенты, работает примерно до двадцатых чисел августа – потом им нужно начинать готовиться к учебному году, и экспедиции сворачивают свою работу. Но, поскольку студентов в этом году в экспедициях мало, трудятся в основном волонтеры и ребята старших курсов – возможно, работа задержится. Очень многое зависит от того, какие объекты они успеют закончить, как будет проходить генеральная обработка материала и фиксация раскопанного", – подытожил гость эфира.По словам директора института археологии Крыма, в декабре запланирована ежегодная традиционная конференция, посвященная итогам всех экспедиций и раскопок на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедицияхЮбилейный год Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедникаПрофессиональные песни крымских археологов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим майко, археология в крыму, раскопки, крым