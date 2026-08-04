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Аномальная жара накроет Крым
Аномальная жара накроет Крым - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Аномальная жара накроет Крым
В Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T12:14
2026-08-04T12:14
2026-08-04T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.В указанный период запрещено разводить открытый огнь, сжигать мусор и сухую растительность, напомнили в профильном ведомстве.Как сообщалось, на 4 августа в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром.Днем ранее, 3 августа, в Крыму также было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что до 6 августа в регионе ожидается сильный ветер при сухой и жаркой погоде.По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июлеРекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жараАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
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Аномальная жара накроет Крым
Крым накроет аномальная жара с температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы
12:14 04.08.2026 (обновлено: 12:28 04.08.2026)